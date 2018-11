În liceu avea probleme la informatică, i se părea că e depăşit. Aşa că a început pregătirea intensivă. Rezultatele nu au întârziat să apară şi, în câţiva ani, l-au propulsat «în lumea bună». Andrei a lucrat la CitiBank Londra, la Dropbox, cea mai cunoscută companie care oferă servicii de stocare a datelor, la Facebook şi la Google. A luat masa cu fondatorul Dropbox, Drew Houston, şi a fost la petrecere cu Mark Zuckerberg!

de Răzvan Luţac

Andrei Antonescu s-a apucat serios de informatică fiindcă rămânea în urmă cu materia. „Am ajuns la Colegiul Naţional de Informatică Tudor Vianu din Capitală, unde n-am intrat nici măcar la intensiv. Mi s-a părut că sunt depăşit. Aşa că am început să fac pe cont propriu!”.

Iar pregătirea l-a săltat şi peste nivelul de intensiv. În clasa a X-a era deja al 6-lea pe ţară.

Intrarea în lotul restrâns de info, cei mai buni 16 din România, a fost firească. Iar în clasa a XII-a, în 2010, avea deja ofertă de la Facebook! N-a primit viza, nu era încă student, aşa că s-a „mulţumit” cu Imperial College of London, universitate de top 10 global. Au urmat, până în decembrie 2015, Adobe, Facebook, Dropbox, iar de 3 ani lucrează la Google, divizia YouTube. Nu are probleme să completeze un CV, plus că are experienţe cât pentru un întreg volum. Şi n-are decât 26 de ani!

Andrei a acceptat să împărtăşească reporterului Libertatea câteva din secvenţele din noua lui viaţa. O viaţa plină, după cum veţi remarca!

Shotul de tabasco

În timp ce era la Imperial, Andrei a început lucrul la CitiBank Londra. „Am plecat de-acolo direct la Adobe, diferenţă uriaşă, pe lângă la renunţat la cămaşă şi stil office”. Vârsta angajaţilor e de maximum 30 de ani, şeful – 40 ani. „Avea două «dropuri» de la facultate, picase de două ori de la San Jose, dar nu conta diploma”, râde Antonescu, care-şi aminteşte că „oricine întârzia la şedinţa săptămânală dădea pe gât un shot de sos iute tabasco. Se lăsa cu plânsete!”.

Tricou cu numele lui

Cele mai tari aventuri le-a avut la Dropbox, cea mai cunoscută companie care oferă servicii de stocare a datelor. „Am reuşit să reduc timpul de autentificare pe site de la 5 secunde la o secundă în Asia, aşa am intrat în graţiile lor, mai ales că «vicele» era indian. Am avut multe aventuri, am avut «parents weekend», în care mi-am adus părinţii din România, şi am câştigat o excursie la Tokio. Nu mai spun că şeful a venit, într-o zi, cu tricou imprimat cu faţa mea, alături de mesajul «this is how winning feels like!», «aşa se simte victoria!»”.

De la Kanye West la Andrei

Pentru că a recomandat cei mai mulţi „interni”, tineri în probe, Andrei a câştigat o cină cu fondatorul Dropbox, Drew Houston. „A zâmbit când a sosit la masă, «tocmai am luat masa în Vegas cu Kanye West şi Kim Kardashian!”.

«Juca fotbal prin birou»

În paralel cu Imperial, Andrei a fost cooptat, până la urmă, şi în echipa Facebook în timpul vacanţelor. Şi, deşi era doar un puşti, a stat lângă biroul fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, „fiindcă lucram la divizia Android, care îi era vecină”. Îl descrie drept un om simplu, „venea îmbrăcat standard, blugi şi tricou gri de fiecare dată”, iar hobby-ul său, „în biroul aproape gol, doar o masă cu un laptop”, era să se joace cu mingea de fotbal! „Am avut ocazia să vorbesc direct cu el într-un meeting. L-am întrebat cum s-a apucat de programare. Nu e nevoie să detaliez acum, s-a făcut deja film”, se amuză Andrei.

Golf cu mingi solubile

Care plusează cu una dintre cele mai tari petreceri date de Mark. Pe un portavion! „A fost o experienţă incredibilă. S-a desfăşurat pe o navă militară specială, în Berkeley, California. Tematica, golf. Logic, multe bile aterizau în apă, dar băieţii se gândiseră la tot. Aşa că mingile se dizolvau la contactul cu apa şi eliberau mâncare pentru peşti!”. Mai mult, pe vas au fost invitaţi veterani de război, „disponibili pentru poveşti, oameni de la care am aflat multe lucruri interesante”.

«150 din 3.000 suntem români»

De 3 ani e în Zürich, la Google, şi povesteşte că „150, aproximativ 5%, suntem din România. Mulţi de la «Poli», plus că se face informatică serios în licee, se vede”. Spune că a revenit în Europa „pentru că am vrut să fiu mai aproape de România şi sunt pasionat de munte”.

Acum, el se ocupă de YouTube. „Detectăm duplicatele”, e, pe scurt, misiunea românului. O misiune care, extinsă la nivel de echipă, a câştigat chiar un premiu Emmy.