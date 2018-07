Odată ce am început să prezentăm cazurile romilor din taberele din Italia, am contactat şi autorităţile de la Roma pentru a afla punctul lor de vedere. Nu am primit niciun răspuns, nici de la Primăria Romei, nici de la Ministerul de Interne.

Virginia Raggi, primarul capitalei Italiei, a venit în România, la finalul săptămânii trecute, iar Libertatea a reuşit să stea de vorba cu ea, în exclusivitate. A venit în ţara noastră pentru a vizita două familii întoarse din Italia, tocmai pentru a arăta că repatrierea este soluţia cea mai bună.

Italia vrea desfiinţarea tuturor taberelor de romi

Virginia Raggi ne-a spus că scopul autorităţilor este să elimine toate taberele. Sunt acordaţi bani pentru romii care vor să se întoarcă în ţările de unde provin, iar autorităţile din Italia şi România sunt în contact la nivel local.

Important este să le oferim niște alternative acestor persoane și să le integrăm într-o comunitate, să le explicăm faptul că cei mici trebuie să meargă la școală, adulții trebuie să lucreze, trebuie să plătească niște taxe', a declarat, pentru Libertatea, primarul din Roma.

Virginia Raggi susţine că sunt folosite inclusiv fondurile europene pentru a ajuta la incluziunea romilor. Sunt bani acordaţi pentru şcolarizare, pentru pregătirea profesională şi pentru găsirea unei locuinţe. Banii, sunt, într-adevăr alocaţi, dar modul în care sunt cheltuiţi este cu totul altceva.

Semne de întrebare privind modul în care au fost folosiţi banii europeni

Uniunea Europeană alocă de mult timp bani pentru incluziune şi a dezvoltat tot felul de strategii pentru a-i ajuta pe romi, dar în acest moment nu se ştie dacă fondurile au fost folosite cum trebuie şi dacă situaţia s-a îmbunătăţit. Banii curg, dar abia după 2020, Comisia Europeană îşi va finaliza analiza. De exemplu, spun activiştii, în Italia nu există niciun rom care să fi absolvit liceul în sistemul de acolo.

Există o lipsă de transparenţă în ceea ce priveşte accesul publicului la informaţii despre cum au fost folosite aceste fonduri. Faptul că în Italia această strategie nu a fost implementată este un semnal foarte prost. Poate însemna că Italia a primit bani şi nu i-a folosit corect', ne-a explicat Riccardo Noury, reprezentantul Amnesty pentru Italia.

Comisia Europeană evită să vorbească despre cazul Italiei

Am vrut să aflăm şi poziţia Comisiei Europene. Răspunsul oferit a fost diplomatic şi evaziv.

„Comisia Europeană a luat o poziţie clară pe acest subiect într-o dezbatere din plenul Parlamentului European, la începutul lunii iulie', ne-a transmis instituţia.

Am căutat această dezbatere, organizată după declaraţiile ministrului italian de Interne, Matteo Salvini, şi am găsit că, într-adevăr, comisarul pentru Justiţie, Vera Jourova, a prezentat punctul de vedere al Comisiei, dar nici acesta, la fel ca răspunsul primit de Libertatea, nu a menţionat direct declaraţiile lui Matteo Salvini.

„Comisia a subliniat că măsurile în privinţa acestor tabere trebuie luate printr-o abordare integrată, respectând drepturile omului', a spus comisarul.

Nimic, însă, despre nerespectarea acestor drepturi.

De ce nu are România o poziţie faţă de ce se întâmplă în Italia?

Este una dintre întrebările la care am încercat să găsim un răspuns chiar de la reprezentanţii statului. Reprezentanții ministerului Afacerilor Externe, primii pe care i-am întrebat, nu ne-au dat niciun răspuns, la fel cum ne-au ignorat şi cei din Ministerul de Interne italian şi din Primăria Romei.

În timp ce Libertatea scria despre taberele din Italia, o delegaţie din România, formată din subsecretarul de stat Victor Ionescu şi deputatul Florin Manole, a mers însă în Peninsulă, pentru a face o evaluare la faţa locului. Autorităţile nu au anunţat-o, ci au oferit, la finalul vizitei, un simplu comunicat, în care promit o campanie naţională pe tema oportunităților puse la dispoziție de stat celor care ar dori să se reîntoarcă în țară. Mai exact, Guvernul se laudă cu măsurile economice luate recent şi spune că acestea sunt dovezi că românii vor avea o viaţă mai bună acasă.

Mai multe informaţii despre ce a făcut şi ce a descoperit delegaţia României am putut găsi abia pe pagina de Facebook a deputatului Florin Manole, decât în comunicatul oficial al Guvernului.

„Am văzut (…) o administrație neputincioasă și dezinteresată la Roma, care a cheltuit milioane de euro din banii cetățenilor italieni pentru proiecte pentru a căror gestiune sunt acum investigați de fraudă. Și cum vor fi acoperite aceste probleme de gestiune financiară? Simplu, printr-un discurs rasist, anti-romi”, explică el situaţia de acum din Italia.

Delegaţia va mai face o vizită în Italia şi este posibil ca atunci să vină mai multe informaţii.

Amnesty International: Este marketing anti-imigrare. Salvini este faţa cruzimii

Şi, cum România vrea să le explice celor plecaţi că ar fi bine să se întoarcă, Italia face tot ce poate pentru a-i descuraja să vină.

„Nu e ceva ce a inventat Salvini. El este faţa cruzimii unei atitudini politice generale îndreptate împotriva populaţiei rome', ne-a spus Riccardo Noury, reprezentantul Amnesty pentru Italia.

În tot acest timp, Uniunea Europeană a alocat, pentru perioada 2014 – 2020, peste 86 de miliarde de euro pentru creşterea standardului de viaţă în Europa, aici intrând şi bani pentru incluziune sociale şi antidiscriminare. Italia este al doilea cel mai mare beneficiar al acestui Fond Social (10,5 miliarde de euro).

Şi, cu toate acestea, buldozerele continuă să dărâme tabere locuite.

