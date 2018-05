Cireșele au prețuri astronomice și glumele de pe rețelele de socializare au mare succes în rândul românilor atunci când un kilogram de cireșe bate prețul caviarului. O campanie inedită, pornind de la această realitate, se derulează la Iași, unde reprezentații regiei de transport atrag atenția călătorilor să fie cu ochi-n patru ca nu cumva cineva să le fure cireșele!

Inedita campanie de utilitate publică a fost demarată pe facebook de către reprezentantii Companiei de Transport Public (CTP) Iasi. Responsabilii cu comunicarea din cadrul companiei au asociat bunurile de valoare ale calătorilor cu cireșele demonstrând astfel că au simțul umorului. Scopul campaniei este atenționarea ieșenilor cu privire la hoții care frecventează des mijloacele de transport public. arată bzi.ro.

“Expunerea lucrurilor de valoare atrage foarte ușor atenția răufăcătorilor. Va recomandăm, așadar, sa aveți grijă de accesoriile valoroase purtate atunci când călătoriți cu mijloacele de transport în comun”, a postat CTP Iași pe pagina de Facebook a instituției.