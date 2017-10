Marian Leușteanu poate cânta din nou la doi ani după Colectiv, pentru că ”îngerii” i-au redat degetele arse de flăcări. ”Scoțând răul la lumină, el nu poate să te bântuie”, spune fostul basist al trupei Monarchy Band, care acum are o nouă trupă, CRMN. Va cânta vineri, pentru prima dată după Colectiv, într-un club din Capitală, la subsol, sală care este ca un ”buncăr atomic”. Marian nu se teme să meargă în cluburi și nu vrea să fie paranoic, dar are un sfat pentru tinerii care merg la concerte: să stea aproape de ieșire. A reînvățat să cânte la chitară la îndemnul insistent al unui prieten, deși i-a fost teamă să atingă corzile chitarei. Noua trupă a numit-o CRMN, pentru că, spune el, sunt patru ”pietre tari”, care, atunci când se întâlnesc, ies scântei.

Înainte de incendiul din Colectiv, Marian Leușteanu era basistul trupei Monarchy Band. În 30 octombrie 2015, era în clubul Colectiv cu colegii de trupă. Niciunul nu a scăpat de flăcările din club. Toboșarul Costi Ignat a murit în seara incendiului, iar chitaristul Iulian Rob și basistul Marian Leușteanu au ajuns la spital cu arsuri. De Marian Leușteanu au avut grijă medicii de la Spitalul Bagdasar-Arseni, iar Iulian Rob, care avea arsuri grave, a stat 10 zile în Spitalul Universitar de Urgență București, de unde în 9 noiembrie 2015 a fost transferat într-un spital din Marea Britanie.

Acum, la doi ani după incendiul din Colectiv, Marian Leușteanu încă merge la spital pentru recuperare și are de tras în continuare pentru arsurile de pe mâini, deși spune că s-a vindecat aproape 90%.

Marian Leușteanu recunoaște că sunt lucruri pe care și le amintește cu drag, dar și altele pe care ar vrea să le uite pe veci.

”Îmi amintesc cu plăcere de colegii mei de suferință, să spun așa, cu care am fost în salon. Îmi amintesc de căldura sufletească cu care am fost primiți aici, de profesionalismul cu care am fost înconjurați și de iubirea cu care am fost tratați zi și noapte aici în spital. Nu îmi amintesc cu plăcere de tot ce am încercat să facem și nu s-a realizat deloc. Ne-am dorit ca așa ceva să nu se mai întâmple niciodată. Dar observăm cu mare tristețe, cu durere și cu revoltă că nu se întâmplă nimic și nu se dorește în continuare ca niște oameni care sunt specializați pe niște boli foarte grave să-și poată face datoria. Nu se dorește. Nu sunt fonduri. De aceste lucruri nu vreau să-mi amintesc”, spune Marian Leușteanu.

Tânărul spune că nu se teme să meargă în cluburi și nu vrea să trăiască tot timpul cu frica în sân, să fie paranoic. Ședințele cu psihologul spitalului, imediat după incendiu, l-au ajutat foarte mult.

”Am trecut cu bine examenul psihiatric, nu sunt paranoic, dar poate puțin inconștient. Am ascultat sfaturile psihologilor spitalului, care ne îndemnau: spuneți, povestiți cum a fost, este ca o spovedanie la biserică. Scoțând răul la lumină, el nu poate să te bântuie. Tenebrele ies la lumină și sunt mai ușor digerabile de către creier”, spune Marian.

Are totuși un sfat pentru cei care merg în cluburi: să stea pe lângă ușă.

”Sfatul meu pentru toată lumea care merge în cluburi, care are o viață de noapte activă: Dragilor, vedeți unde este toaleta, vedeți unde este ieșirea și nu stați prea departe de ea! Atenție cu alcoolul, mai puțin că e mai bine și ochii pe ușă”, spune Marian Leușteanu.

Din aprilie 2016 s-a întors la serviciu, iar colegii i-au fost mereu alături. Totuși, încă mai merge la spital pentru recuperare. Mai are ceva de tras cu arsurile de pe mâini.

”Lucrez, m-am întors la serivicu din aprilie 2016. De atunci, am mai avut o intervenție chirurgicală tot aici, pentru că îi iubesc pe acești oameni, îi stimez, nu am cuvinte suficiente ca să descriu sentimentele mele pentru dânșii. M-am făcut bine. Sunt recuperat 90%, zic eu”, povestește Marian.

După incendiu, nu a uitat de marea lui pasiune, muzica rock, dar după incendiu nu s-a mai gândit că mâinile arse îl vor mai ajuta să cânte la chitară. Revenirea la muzică a început în joacă. Un prieten i-a pus chitara în mînă și i-a spus să cânte. A refuzat pentru că nu se credea în stare, dar prietenul a insistat. A luat chitara cu teamă, dar după primul acord a zis, aproape șoptit, ca pentru el: ”Merge!”. A continuat să cânte, a mers din nou și, de atunci, și-a făcut o nouă trupă – CRMN, în care, spune el, patru ”pietre tari” scot scântei.

”Am reușit să pregătim un concert pentru vineri seara, într-un club bucureștean, în centrul orașului. Clubul se numește Hibrid, este pe strada Ion Câmpineanu nr. 16, la subsol. Este ca un buncăr atomic. Acolo au stingătoare, nu-i problemă, dar tot o ieșire au. Trupa se numește CRMN sau Cremene, pentru că suntem patru pietre tari, care mai de care mai căpos. Când ne întâlnim, ies scântei. Este un spectacol frumușel, cântăm împreună cu prietenii de la Mad Socks. O să fie un spectacol frumos, cam o oră jumate, aproape două, mai multe melodii. Invit oamenii să vină acolo să le audă live. Cu mâinile arse, dar cu marea participare a domnilor doctori, astea au început să cânte. Așa s-a întâmplat să fie, vineri, după ce voi participa la Marșul chitarelor Colectiv, organizat de Asociația Colectiv GTG 3010, de domnul Eugen Iancu, la care vor cânta melodiile trupei Goodbye to Gravity”, mai spune Marian Leușteanu.

Medicii Spitalului Bagdasar-Arseni din Capitală se întâlnesc și acum cu pacienții răniți în urmă cu doi ani în clubul Colectiv și pe care i-au tratat. Doctorul Andrei Mircea Carantino spune că s-au făcut niște punți sufletești și niciunul dintre ei, medici și pacienți, nu va uita acele momente. ”Momentul Colectiv o să rămână și pentru ei și pentru noi pe viață”, spune medicul. Pentru Marian Leușteanu, medicii Andrei Mircea Carantino și Anda Mihai sunt îngerii salvatori. Acum fac parte din viața lui, iar Marian îi invită la primul concert după incendiul din Colectiv, cu noua lui trupă. Poate cânta din nou pentru că îngerii i-au redat degetele arse de flăcări.

