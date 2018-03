Marian Petrache: “Județul Ilfov ar putea pierde 340 de milioane de euro, fonduri europene”

Președintele Consiliului județean Ilfov, Marian Petrache, a declarat, marți, că județul Ilfov riscă să piardă fonduri europene în valoare de 340 de milioane de euro. Banii ar urma să fie folosiți pentru rețeaua de apă potabilă și canalizare.

„Eu astăzi sau mâine dau în judecată Ministerul Fondurilor Europene. Judeţul Ilfov va fi privat de 340 de milioane de euro pentru apă și canal. Din 2014, când am pregătit masterplanul pentru perioada 2014-2020, după opt revizii, nici acum nu am primit acceptul pentru depunerea documentaţiei pentru accesarea fondurilor europene. Am vorbit cu doamna ministru (Rovana Plumb, n.r.), i-am explicat, nu poţi să laşi o comunitate din jurul Bucureştiului, să o privezi de această finanţare. Bugetul Consiliului este undeva la 50 de milioane de euro, iar capacitatea lui investiţională este între 10 şi 15 milioane”, a declarat Marian Petrache (foto) la seminarul „Împreună pentru dezvoltare durabilă – Dezvoltarea regiunii Bucureşti-Ilfov”, organizat de Departamentul de Dezvoltare Durabilă al Secretariatului General al Guvernului.

„Documentele ar fi trebuit să fie luna aceasta la Bruxelles, la aprobare, ca apoi să înceapă licitațiile. Un proiect de o asemenea anvergură necesită timp. Noi voiam ca în 4- 5 ani să-l finalizăm, dar nici acum nu am primit, de la Ministerul Fondurilor Europene, acceptul pentru depunerea documentaţiei”, a mai spus Petrache.

Declarațiile au fost făcute în cadrul seminarului intitulat ”Împreună pentru dezvoltare durabilă – Dezvoltarea regiunii București-Ilfov”, organizat de Departamentul de Dezvoltare Durabilă al Secretariatului General al Guvernului.

Tot aici, primarul Gabriela Firea a anunțat că municipalitatea va primi în administrare terenul Societăţii Române de Televiziune (SRTv), pentru construirea Spitalului Metropolitan.

Alături de Primarul General, la eveniment au fost prezenți prefectul Municipiului București, Adrian Petcu, prefectul județului Ilfov, Marius Ghincea, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului, László Borbély.

