Mihai Fifor a demisionat din funcția de ministru al Apărării

„Am prezentat şi colegilor şi doamnei premierului şi domnului Dragnea mulţumiri pentru susţinere şi pentru încrederea pe cre mi-au acordat-o, in primul rând ca ministru la Economie şi apoi la Apărare, am încercat să fac un mandat cât se poate de bun şi sper ăc nu am înşelat încrederea nimănui”, a declarat Mihai Fifor, la intrarea în şedinţa CExN.

„Am făcut o analiză serioasă, am văzut ce s-a întâmplat în ultimele luni şi am considerat că pot să merg în echipă, la partid, să încercăm să pregătim cei doi ani foarte grei care urmează. cred că este nevoie de întârirea echipei”, a mai spus Fifor.

De astfel, gestul lui Mihai Fifor vine cu puțin timp înaintea ședinței Comitetului Executiv al PSD, în care se discută remanierea guvernamentală. Se vehicula că Fifor va fi înlocuit cu preşedintele Comisiei de apărare din Camera Deputaţilor, Dorel Căprar.

Alături de Mihai Fifor, pe lista de remaniere au mai rămas Paul Stănescu, Lucian Şova, Dănuţ Andruşcă, Ioana Bran.

Social-democraţii se reunesc, luni, în şedinţa Comitetului Executiv Naţional, for de conducere care urmează să stabilească cine rămâne şi cine pleacă din Guvern. Remanierea Guvernului a fost anunţată încă din vară, de liderul PSD Liviu Dragnea şi premierul Viorica Dăncilă, însă s-a amânat de mai multe ori, din cauza tensiunilor din partid.

