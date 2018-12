„Conform Agenţiei Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, sunt foarte multe spitale la standarde. Dar îmi pun şi eu o întrebare: cum au putut fi acreditate anumite spitale? Pentru că în această perioadă, de la învestirea în funcţia de ministru şi până acum, am fost în foarte multe spitale din România. Uneori, din politeţe, m-am abţinut să fac anumite comentarii, am preferat să tac. Şi am spus că trebuie luate anumite măsuri în anumite zone”, a declarat Pintea duminică seara.

Referitor la cei care au acreditat aceste spitale, ministrul Sănătății a declarat că „fie nu era profesionist, fie nu era de bună-credinţă”.

„Eu cred că cineva a spus că toate (n.red.: spitalele) ar trebui să fie acreditate. Dar, din punctul meu de vedere, pot să vă spun că nu şi-au făcut datoria (n.red.: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate). Deci, din punctul meu de vedere, există spitale acreditate care nu ar fi trebuit acreditate şi cred că dacă nu le-am fi acreditat, atunci cineva s-ar fi sesizat (autorităţile locale, Ministerul Sănătăţii) şi ar fi încercat să rezolve problemele”, a mai afirmat ministrul Sănătăţii, potrivit Agerpres.

