Mesajul transmis de RTVE înainte de jurnalul de știri

Cu puțin timp înainte de jurnalul principal de știri al postului La 1, televiziunea publică spaniolă RTVE a afișat un mesaj legat de conflictul din Gaza și de absența Spaniei de la Eurovision 2026.

„Festivalul Eurovision este un concurs, dar drepturile omului nu sunt. Nu există loc pentru indiferență. Pace și justiție pentru Palestina”, a fost mesajul afișat pe post. Textul a fost transmis atât în limba spaniolă, cât și în limba engleză, potrivit elpais.com.

Directorul RTVE, José Pablo López, a distribuit ulterior mesajul și pe platforma X, unde a adăugat: „La această oră, ca în ultimii 64 de ani, ar fi trebuit să înceapă muzica. Dar astăzi, coloana noastră sonoră este alta”.

Spania nu participă la Eurovision pentru prima dată din 1961

Ediția din acest an marchează o premieră importantă pentru Spania. RTVE nu transmite Eurovision pentru prima dată după mai bine de șase decenii.

Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, decizia vine în contextul controverselor legate de participarea Israelului la concurs. În trecut, televiziunea publică spaniolă intrase deja în conflict cu Uniunea Europeană de Radiodifuziune după comentariile făcute despre războiul din Gaza în timpul semifinalelor Eurovision.

Anul trecut, comentatorii Tony Aguilar și Julia Varela au făcut referiri la conflict în direct, iar organizatorii au avertizat RTVE că postul ar putea fi sancționat dacă situația se repetă.

În cele din urmă, Spania a decis să se retragă din competiție, alături de alte televiziuni publice europene, printre care AVROTROS din Țările de Jos, RTÉ din Irlanda, RTVSLO din Slovenia și RÚV din Islanda.

Reacția directorului Eurovision

Martin Green, directorul Eurovision, a reacționat după mesajul transmis de RTVE și după absența Spaniei din concurs.

„Este o chestiune care ține de RTVE și de linia editorială a postului”, a declarat acesta pentru publicația El País.

Oficialul Eurovision a spus că organizatorii respectă decizia televiziunii spaniole și speră ca Spania să revină în competiție în viitor. „Respectăm complet deciziile RTVE și vom face tot posibilul pentru a readuce Spania în concurs. Chiar și atunci când lipsește, influența sa istorică asupra Eurovisionului se simte”, a declarat Martin Green.

Acesta a subliniat că fanii spanioli pot urmări în continuare competiția online, pe YouTube, și își pot vota favoriții prin categoria „restul lumii”.

Ce difuzează RTVE în locul Eurovision

În locul finalei Eurovision 2026, televiziunea publică spaniolă a programat un show special intitulat „La casa de la música”, prezentat de Jesús Vázquez.

În emisiune apar artiști cunoscuți precum Monica Naranjo, Ana Belén, Guitarricadelafuente, dar și foști participanți Eurovision, printre care Raphael și Chanel.

Potrivit organizatorilor Eurovision, chiar dacă Spania nu participă în acest an, publicul spaniol continuă să fie unul dintre cele mai active din Europa în ceea ce privește interesul pentru competiție.

