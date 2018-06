Ozana Barabancea se va opera din nou. “Intervenţiile le fac pentru surplusul de piele”

”Vreau să vă spun în premieră că mâine am să mă duc la medic şi am să vorbesc despre operaţia resturilor rămase nefolosite. Deci mai am de treabă. M-am gândit să-mi aranjez bustul și zona taliei. Vreau să am un beachbody! Am să îmi sacrific această vară. Până încep filmările la ”Te cunosc de undeva!” vreau să fiu sexy. Intervenţiile le fac pentru surplusul de piele şi pentru că am un bust generos, vreau să-l mai ajustez, dar vreau să fiu proaspătă, ca nou scoasă din cutie. Merg la sală de 3 ori pe săptămână, dar nu ajunge. Am făcut un an de la operaţie şi trebuie să îmi mai ajustez pe aici, pe acolo câte ceva. De 3 ori pe zi mănânc, din 5 în 5 ore. Nu mănânc carne, ouă, brânză, dar mănânc peşte şi fructe de mare. Nu mi-am dorit să slăbesc pentru a fi un sexsimbol, am vrut să fac asta pentru a fi sanatoasă şi să pot să îmi cresc copiii pentru că eram într-adevăr prea grasă. Mă dureau genunchii, mâncam dezordonat, acum mă hrănesc, nu mananc! Am dat jos 42 de kilograme”, a spus Ozana Barabancea, la Antena 1.

Clipe grele pentru Ozana Barabancea, după operația de micșorare a stomacului. Fiica ei, Gloria, a povestit ce s-a întâmplat în urmă cu un an și cum i-a salvat viața mamei sale.

