Plasturele cu GPS a fost inventat de șase eleve din Toplița. Inedita invenția a ajuns până la Regele Belgiei

„Proiectul nostru a început cu o întrebare simplă: Cum putem ajuta persoanele cu dizabilităţi?” spune fetele din in echipa „Find Me Anywhere”. Anul trecut, cele şase eleve au pus Topliţa pe harta antreprenoriatului, după ce plasturele cu GPS inventat de ele a obţinut trofeul pentru „Compania anului”, la concursul naţional Junior Achievment. Cel mai important lucru în momentul de faţă este campania noastră de promovare pentru a face oamenii să ştie despre proiectul nostru” adaugă micile antreprenoare.

'Produsul nostru constă într-un GPS, care este încorporat într-un plasture care este conectat la o aplicație care a fost realizată în așa fel, încât să fie utilă și să poată fi folosită de către oricine. Ştiaţi că sunt 300.000 care suferă de Alzheimer în Europa? Doar în ţara noastră sunt 15.000 de pacienţi afectaţi de această boală” spune eleva Nicoleta Mocanu, citată de Digi24.

'Ne-am gândit în primul rând ca produsul nostru să ajute oamenii. Şi astfel ne-a venit ideea să ajutăm persoane cu boli cum ar fi Alzheimer sau să zicem care se află într-un azil de bătrâni sau pentru părinții care au grijă de copiii lor. Vom pune varianta mai mică şi mai uşoară, pentru că este tip plastur- spion, iar pentru persoanele cu Alzheimer, ei nu acceptă întotdeauna să le fie pusă o brăţară, un plasture sau ceva de genul acesta”, spune Edina Bako.

„Find Me Anywhere” nu este o simplă invenţie, ci o adevărată afacere. Fetele au trecut de la stadiul de idee, la cel de proiect şi apoi la implementare şi au simţit pe propria piele cât este de greu să fii antreprenor. Acum, plănuiesc următorul pas: să lanseze produsul pe piaţă.

Secretul succesului a fost munca în echipă, însă fiecare a avut sarcini clare. Edina este cea care le-a motivat pe colegele ei, în momentele în care ar fi vrut să renunţe. Spiritul ei de lider a fost apreciat la Bruxelles, unde s-a numărat printre cei 11 elevi aleşi să îl întâlnească pe Regele Filip al Belgiei.

'Am câștigat premiul de leadership. Se acordă elevilor care sunt lideri de companie și dovedesc că au reușit să țină echipa împreună, să facă ceva cu acest proiect cu adevărat. Am avut parte de o discuţie alături de rege, la o masă rotundă, unde ne-a întrebat pe fiecare ce proiect avem şi chiar am făcut un fel de dezbatere şi chiar a fost foarte interesant şi a fost extrem de curios de proiectele noastre” a mai spus Edina.

