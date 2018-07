La solicitarea redacției, Primăria Generală a Municipiului București (PGMB) ne-a transmis Regulamentul privind acordarea diplomei de onoare și a premiilor pentru cuplurile care își aniversează căsătoria', din care redăm principalele prevederi.

Nu se acordă retroactiv premii în bani pentru aniversarea căsătoriei

Potrivit regulamentului în cauză, din bugetul Centrului pentru Seniori al Municipiului București, PGMB acordă diplome și premii în bani, pentru persoanele care aniversează în acest an împlinirea a 25, a 50 sau a 75 de ani de căsnicie. Premiile sunt în valoare de 1.000 de lei, 1.500 de lei, respectiv, 3.000 de lei. Sumele sunt neimpozabile. De notat că vor beneficia de premiu numai familiile care serbează una dintre cele 3 aniversări în acest, după data intrării în vigoare a hotărârii Consiliului Local al PGMB, prin care s-a adoptat regulamentul, adică, după data de 22 iunie 2018. Pe de altă parte, premiul trebuie solicitat în termen de 90 de zile calendaristice de la data împlinirii a 25, 50 respectiv 75 de ani de căsătorie. Așadar, pentru toți cei care ne-au sunat, spunându-ne că au 27, 28… 56, 57, 58… ani de căsătorie, facem precizarea că ei nu se încadrează în prevederile regulamentului. Pe de altă parte, regulamentul stabilește că un cuplu poate primi o singură data această primă. Așadar, cei care au primit astfel de prime de la primăriile de sector (exemplu: Sectorul 3, Sectorul 4, Sectorul 6), nu vor mai primi și de la PGMB. Alte condiții: Cuplul aniversează 25, 50 sau 75 de ani de căsătorie neîntreruptă; Cel puțin unul dintre soți are domiciliul sau reședința în Municipiul București, de minimum 5 ani; Ambii soți sunt în viață la momentul depunerii solicitării; Cel puțin unul dintre soți are vârsta de peste 50 de ani. În cazul în care cuplul serbează 25 de ani de căsătorie, dar niciunul dintre soți nu a împlinit 50 de ani, premiul poate fi acordat cu avizul Primarului General al Municipiului București.

Actele necesare

Solicitanții vor depune la sediul Centrului pentru Seniori al Municipiului București dosarul complet, compus din: a) cerere tip (se eliberează de către Centrul pentru Seniori al Municipiului București și se completează de către oricare dintre soți) ; b) copii conforme cu originalul ale cărțiilor de identitate ; c) copie conformă cu originalul a certificatului de căsătorie (se prezintă traducerea legalizată a acestuia, în cazul în care căsătoria s-a oficiat în străinătate); Pentru conformitate, solicitantul va prezenta toate actele și în original. Cererile vor fi analizate în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii dosarului complet. Premiile va fi acordate în numerar sau prin transfer bancar, în funcție de opțiunea solicitantului.

Unde se depun dosarele

Pentru a primi premii în bani pentru aniversarea căsătoriei, solicitanții vor depune dosarele la Biroul de Relații cu Publicul, al Centrului pentru Seniori al Municipiului București, cu sediul situat în incinta Arenei Naționale (fostul stadion Lia Manoliu), B-dul Basarabia nr. 37-39, Sector 2, București, Tel: 0755.061.884. Tot de aici, cei interesați pot obține toate informațiile dorite. Programul de lucru cu publicul este de luni până joi, în intervalul orar 10:00 – 14:00.

