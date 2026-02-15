Costreie a explicat că este nevoie de un ministru la Educație, însă „şi dacă numeşti repede şi nu numeşti pe cine trebuie, iarăşi nu e bine”. „Adică, eu înţeleg presiunea socială, nevoia aceasta de a avea un ministru plin, dar trebuie şi să vină cineva care să fie, ca să vă spun pe scurt, un model. Sunt mai mulţi care vor. Deci, să nu se înţeleagă că lumea nu se înghesuie. Din partea politică sunt destui care ar vrea, dar nu cred că satisfac criteriile de căutare ale domnului Bolojan”, a subliniat consilierul lui Nicușor Dan.

În acest context, Costreie a oferit două variante pentru funcţia de ministru al Educaţiei: „Domnul Mădălin Bunoiu de la Universitatea de Vest și Romiţă Iucu de la Universitatea Bucureşti. Şi sunt mai mulţi. V-am dat din spaţiul universitar. Dar cred că acum poate ar trebui să avem pe cineva din preuniversitar”.

Consilierul prezidențial a mai precizat că un ministru trebuie să dea dovadă de viziune, aceasta fiind o condiție importantă ca să fie numit. „Când ai un ministru interimar, şi în cazul nostru e chiar domnul prim-ministru, lucrurile funcţionează, adică acte se semnează, avem un secretar de stat delegat, maşina funcţionează. Dar maşina este ţinută la relanti şi nu poate să meargă mai departe. De ce? Pentru că un ministru înseamnă viziune, sau ar trebui să însemne, iar în lipsa unei viziuni nu poţi să ai un buget, pentru că bugetul înseamnă implementarea acelei viziuni”, a punctat Costreie.

Amintim că Ministerul Educației a rămas fără ministru după ce Daniel David și-a dat demisia pe 22 decembrie 2025. Deocamdată, premierul Ilie Bolojan conduce interimar instituția de la jumătatea lunii ianuarie, pentru că nu a găsit un înlocuitor.

Pe 29 ianuarie, preşedintele Nicuşor Dan a lăsat de înțeles că nimeni nu își asumă să preia funcția de ministru al Educaţiei, ținând cont de finanțarea insuficientă şi de măsurile luate de Guvernul Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar, care au afectat și acest sector.

Apoi, pe 4 februarie, Ilie Bolojan a spus într-o conferință de presă că „săptămâna viitoare e foarte probabil să avem un nou ministru” la Educație și că și-a delegat competențele secretarilor de stat, cu excepția „problemelor mari”. Numai că, pe 9 februarie, șeful Guvernului a anunțat că amână nominalizarea pentru alte câteva săptămâni, fără să explice și motivul.