Basel, bijuteria culturală de la granița Elveției, Franței și Germaniei

Din România, zborul până în Basel durează aproximativ două ore și 40 de minute, iar orașul este extrem de bine conectat prin transport public, trenuri internaționale și rute rutiere moderne.

Iar prețul zborurilor din București către Basel pornește de la 159 de lei pe sens.

Basel este considerată capitala culturală a Elveției și găzduiește peste 40 de muzee. 

Printre cele mai importante se află Kunstmuseum Basel, care deține cea mai veche colecție publică de artă din lume.

Pentru pasionații de cultură, orașul oferă galerii, expoziții contemporane și evenimente speciale precum MuseumNacht, când majoritatea muzeelor sunt deschise toată noaptea cu un singur bilet de acces.

Orașul Vechi și priveliști spectaculoase asupra Rinului

Cartierul Altstadt este un labirint de străzi pietruite, piețe medievale și clădiri istorice impresionante. Printre atracțiile principale se numără:

  • Basel Minster (Catedrala din Basel), fondată în 1091
  • Terasa Pfalz, cu panorame superbe asupra râului Rin
  • Basel Town Hall, recunoscută pentru fațada sa roșie spectaculoasă
Primăria din Basel, curtea interioară
Primăria din Basel – Foto: Ioana Ion

Orașul are și aproximativ 200 de fântâni cu apă potabilă gratuită, ascunse printre clădirile istorice.

Gastronomie tradițională și berării sustenabile

După o zi de explorare, turiștii pot încerca preparate elvețiene tradiționale precum fondue sau specialități locale în restaurante istorice precum Löwenzorn.

În zona Kleinbasel, pasionații de bere pot vizita Ueli Brau Bar, una dintre cele mai vechi fabrici de bere din oraș, cunoscută pentru metodele sustenabile de producție.

Însă costul este pe măsură.

Basel este recunoscut ca fiind unul dintre cele mai scumpe orașe din Elveția și din lume.

Terasa unui restaurant din Basel Elveția
Restaurant în Basel, Elveția Foto: Ioana Ion

Potrivit Numbeo, Basel este cu 148,7% mai scump decât Bucureștiul.

Concret, o persoană va plăti la un restaurant ieftin cel puțin 25 de euro doar pe mâncare, iar la un fast-food – cel puțin 16,5 euro.

De asemenea, meniul pentru două persoane la un restaurant de gamă medie (trei feluri de mâncare, fără băuturi) costă în jur de 110 €.

O bere la draft, de 0,5 litri, costă aproximativ 8,8 euro, iar una importată, sticlă de 0,33 litri, în jur de 7 euro.

Pentru un cappuccino, turiștii vor scoate din buzunar circa 6 euro, iar pentru un suc la sticlă de 0,33 litri, aproximativ 5,5 €. O apă îmbuteliată (0,33 litri) costă în jur de 5 euro, la restaurant.

Catedrala din Basel
Catedrala din Basel Foto: Ioana Ion

Poți vizita trei țări într-o singură zi

Unul dintre cele mai interesante lucruri despre Basel este poziționarea sa unică. 

La punctul numit Dreiländereck (Triunghiul de Frontieră), turiștii pot ajunge rapid, pe jos sau cu bicicleta, în Elveția, Germania și Franța în aceeași zi.

Nu există controale de frontieră clasice, iar trecerea dintre țări este aproape imperceptibilă.

Basel este un oraș extrem de prietenos cu turiștii. La check-in, multe hoteluri oferă carduri gratuite pentru transport public. Tramvaiele electrice, pistele de biciclete și chiar un feribot ecologic care traversează Rinul fac deplasarea rapidă și eficientă.

Orașul este conectat prin trenuri directe cu Paris, Frankfurt, Milano sau Amsterdam și este deservit de Aeroportul EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg, aflat la doar câteva minute de centru.

De asemenea, EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg îți permite să ajungi rapid în oricare din cele trei țări.

Cum ajungi din Basel la Colmar, cât costă și ce poți vizita în zonă

Un mare avantaj al unui city break în Basel este apropierea de pitorescul oraș francez Colmar, aflat la doar aproximativ 70 km distanță.

Cea mai simplă variantă este trenul regional. Călătoria durează în jur de 45-50 de minute, cu plecare din gara Basel SBB și sosire în gara Colmar.

Colmar, Franța
Colmar, Alsacia, Franța – Foto: Ioana Ion

Prețul unui bilet pornește de la aproximativ 15-25 euro/sens, în funcție de oră și de tipul trenului.

Cu mașina, drumul durează aproximativ 50-60 de minute, în funcție de trafic. Este o opțiune convenabilă dacă vrei să explorezi și satele alsaciene din jur.

Colmar este considerat unul dintre cele mai frumoase orașe din regiunea Alsacia și este renumit pentru arhitectura sa medievală și casele colorate.

Printre atracțiile principale se numără:

  • Cartierul „Mica Veneție” (La Petite Venise), cu canale romantice
  • Unterlinden Museum – celebru pentru Altarul din Isenheim
  • Saint-Martin Church, Colmar – o impresionantă biserică gotică
  • Casele tradiționale alsaciene din centrul vechi
Orașul „de basm” care se află la granița a trei țări și este la două ore și 40 de zbor de România

Dacă alegi să petreci mai mult timp în zonă, merită să explorezi și:

  • Satele de pe Drumul Vinului din Alsacia (Riquewihr, Eguisheim, Kaysersberg)
  • Europa-Park, aflat la aproximativ o oră de Colmar
  • Munții Vosgi, pentru trasee panoramice

Astfel, din Basel poți organiza cu ușurință o excursie de o zi în Franța, combinând Elveția, Germania și Alsacia într-o singură vacanță.

Restauran Le Medieval, Riquewihr-Franta
Unele orășele par desprinse din filmul Disney „Frumoasa și Bestia” Foto: Ioana Ion

Cum ajungi rapid la Europa-Park din Basel

Un mare avantaj pentru turiștii români este apropierea de celebrul parc de distracții Europa-Park, situat în Rust, Germania.

Parcul de distracții Europa Park
Din Basel ajungi ușor la Europa Park Foto: Ioana Ion

Din Basel, se poate ajunge la Europa-Park în aproximativ o oră și 15 minute cu mașina sau în jur de o oră și 30 de minute cu trenul (cu legături regionale). 

Este una dintre cele mai mari și spectaculoase destinații de distracție din Europa, ideală pentru familii sau escapade de weekend.

Anul trecut, Europa Park a fost desemnat cel mai bun parc tematic din lume pentru a zecea oară și a depășit Walt Disney World și Universal Studios.

Europa-Park este unul dintre cele mai mari parcuri de distracții din Europa, deschis în 1975, cu o suprafață de 95 de hectare și peste 100 de atracții, inclusiv 14 montagne-russe. Are 20 de zone tematice, dintre care 18 inspirate din țări europene, și atrage anual peste 6 milioane de vizitatori.

Pentru românii care caută o destinație diferită, culturală și ușor accesibilă, Basel poate fi alegerea perfectă pentru un city break de poveste, cu bonusul unei escapade la Europa-Park într-o singură vacanță.

