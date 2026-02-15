„Îți iubesc sufletul! Cel mai blând, grijuliu și iubitor suflet într-un singur bărbat!”, a scris Antonia, pe Instagram.

De altfel, se întâmplă des ca cei doi să își facă declarații de dragoste unul altuia. În urmă cu câteva luni, artista i-a dedicat o declarație de dragoste partenerului ei, prin care își arată recunoștința pentru tot ce face în viața lor.

„Tu nu m-ai salvat. M-ai ajutat să mă regăsesc, din nou. Îți mulțumesc, pentru că ai fost blând cu mine, pentru răbdarea ta și pentru calmitatea pe care mi-ai oferit-o. Infinit recunoscătoare lui Dumnezeu”, a transmis artista, la acea vreme.

Antonia, una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România, a împărtășit recent fanilor săi un mesaj emoționant despre cei trei copii ai săi. Vedeta a postat pe rețelele de socializare o fotografie de colecție alături de Maya, Dominic și Akim, însoțită de câteva cuvinte care reflectă dragostea și recunoștința pe care le simte zi de zi.

Cântăreața este mămica a trei copii minunați: Maya, dintr-o căsnicie anterioară, și cei doi băieți din relația cu Alex Velea. În dreptul imaginii, Antonia a scris un mesaj impresionant, vorbind despre iubirea necondiționată pe care le-o poartă și despre cât de fericită o face prezența lor în viața ei. „Superbii lu mama!!!! Drumul meu ca mamă a început cu Maya, într-o situație dificilă care m-a marcat pentru totdeauna.

Tulburarea nu o pot lua înapoi, la fel ca toate trăirile prin care am trecut. Dar astăzi, când îi văd pe cei trei copii ai mei, neavând o familie mare, faptul că îi am și îi pot vedea împreună face totul și mai special pentru mine. Recunoscătoare, mereu. Știți că mereu am fost sinceră cu voi, chiar și atunci când vorbesc despre lucruri intime. Parcursul vieții mele m-a făcut cine sunt astăzi, cu bune și cu rele”, a scris Antonia, pe Instagram.