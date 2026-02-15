Atac de o violență rară

Autorul crimei din Florești a fost identificat și reținut. Este vorba despre un tânăr de 26 de ani, acuzat că l-a ucis pe Gheorghe Chindriș, un nume respectat în diaspora pentru proiectul său ambițios de a crea un sat românesc în SUA. Atacul a fost de o violență rară, agresorul folosindu-se de un calorifer electric pentru a-i aplica victimei lovituri fatale.

Conform datelor furnizate de anchetatori, între cei doi a izbucnit o ceartă, după ce au consumat băuturi alcoolice. Conflictul a degenerat rapid, tânărul de 26 de ani atacându-l pe Gheorghe Chindriș cu un obiect contondent improvizat – un calorifer electric. Loviturile multiple la nivelul capului s-au dovedit a fi fatale, ducând la decesul instantaneu al victimei.

Presupusul autor al crimei se află în custodia poliției, fiind reținut pentru o perioadă de 24 de ore. Conform datelor din anchetă, cei doi bărbați stabiliseră o legătură în mediul online înainte de întâlnirea fatală. Se pare că mobilul faptei a fost jaful, suspectul în vârstă de 26 de ani sustrăgând bunuri de valoare și bani din casa victimei, înainte de a fugi.

Găsit mort în casă

Autoritățile din Cluj au demarat o anchetă după ce au fost sesizate despre decesul suspect al unui bărbat în vârstă de 65 de ani. Cadavrul a fost găsit în interiorul domiciliului, într-o poziție nefirească – întins pe pat, cu fața în jos și fără haine. Primele cercetări la fața locului au confirmat prezența unor pete de sânge și a unor urme de răvășire, indicii care sugerează un posibil act de agresiune.

Bărbatul în vârstă de 66 de ani a fost găsit mort de colegii săi din asociaţia patriotică „Avram Iancu”, unde era vicepreşedinte. Acesta era aşteptat la un eveniment de la ora 9:00 dimineaţa. Pentru că nu răspundea la telefon, colegii săi au venit să-l caute acasă, relatează Observator News. Trupul lui Gheorghe Chindriș a fost găsit fără suflare în jurul prânzului.

Cine a fost Gheorghe Chindriș

Gheorghe Chindriș a fost director la Cupru Min Abrud, cea mai profitabilă companie de stat din Alba, fiind acum implicat însă în promovarea folclorului. Chindriș s-a născut în Maramureș, dar s-a mutat la Cluj, unde, la vârsta de 31 de ani, a devenit director al minei de aur Băișoara.

În 2001 s-a stabilit în Statele Unite, unde a construit un sat românesc cu case tradiționale în statul Michigan, în jurul unei biserici maramureșene. S-a întors în țară în 2012, iar în 2018 a fost numit director al companiei Cupru Min Abrud – cea mai profitabilă întreprindere de stat din județul Alba.



