Gălbenele - proprietăţi, beneficii şi moduri de utilizare

Despre gălbenele

Gălbenelele sau Calendula officinalis sunt plante erbacee anuale, foarte cunoscute și apreciate atât pentru frumusețea lor, cât și pentru proprietățile terapeutice pe care le au. Fac parte din familia Asteraceae, aceeași familie cu mușețelul, floarea-soarelui sau păpădia și sunt cultivate de secole în grădini, livezi și culturi medicinale din Europa, Asia și America.

Calendula officinalis este o plantă cu tulpină dreaptă, ramificată, care poate ajunge la 30 sau chiar 60 cm înălțime. Frunzele sunt alungite, ușor lipicioase și catifelate la atingere, de culoare verde deschis. Florile sunt de culoare galben intens până la portocaliu aprins. Înflorirea este abundentă și prelungită, din primăvară până toamna târziu, dacă planta este culeasă regulat.

Gălbenelele sunt plante rezistente și ușor de cultivat. Preferă locurile însorite, solurile bine drenate și nu necesită îngrijiri speciale. Se seamănă direct în pământ primăvara, iar germinarea este rapidă. Un aspect interesant este că aceste plante au și rol protector în grădină, fiind considerate repelente naturale pentru anumite insecte dăunătoare și având capacitatea de a îmbunătăți sănătatea solului.

Partea utilizată în scop terapeutic este floarea, mai exact petalele sau întreaga inflorescență, care se culege în zilele însorite și se usucă la umbră, în strat subțire. Gălbenelele conțin o gamă largă de substanțe active. Acestea sunt responsabile pentru efectele antiinflamatoare, antiseptice, cicatrizante și calmante ale plantei.

Din perspectivă simbolică și culturală, gălbenelele au fost asociate cu soarele, vitalitatea și protecția. În multe tradiții populare, erau considerate plante care aduc noroc, sănătate și energie pozitivă.

Utilizări ale florilor gălbenele

Uz medicinal

Din punct de vedere medicinal, gălbenelele sunt considerate una dintre cele mai valoroase plante pentru piele. Sunt renumite pentru capacitatea lor de a accelera vindecarea rănilor, tăieturilor, arsurilor ușoare, eczemelor, dermatitelor, iritațiilor și mușcăturilor de insecte. Sub formă de unguent, cremă sau ulei, ele stimulează regenerarea țesuturilor și reduc inflamația, roșeața și durerea. De asemenea, au proprietăți antimicrobiene, ajutând la prevenirea infecțiilor locale.

În medicina tradițională, gălbenelele sunt folosite și pentru sănătatea aparatului reproducător feminin. Sunt considerate plante care pot ajuta la reglarea ciclului menstrual și la diminuarea durerilor menstruale. În același timp, au fost utilizate pentru combaterea infecțiilor vaginale, sub formă de spălături sau irigații locale, datorită efectului antiseptic și antiinflamator.

Ceai, tinctură, extract de gălbenele

În uz intern, gălbenelele sunt folosite sub formă de ceai, tinctură sau extract. Ceaiul de gălbenele are efect antiinflamator și cicatrizant asupra mucoaselor, fiind util în gastrite, ulcer gastric, colite și alte afecțiuni digestive. De asemenea, stimulează secreția biliară și susține funcția ficatului, fiind recomandat în dischinezii biliare sau digestie lentă. Are și un ușor efect calmant, contribuind la reducerea stresului și a stărilor de anxietate.

În cosmetică

Pe lângă utilizările medicale, gălbenelele au și aplicații cosmetice importante. Sunt un ingredient frecvent în creme, loțiuni, săpunuri, șampoane și produse pentru îngrijirea pielii sensibile. Sunt recomandate în special pentru pielea uscată, iritată, acneică sau afectată de rozacee, deoarece calmează, hidratează și susțin refacerea barierei naturale a pielii. Uleiul de gălbenele este folosit și în masaj, fiind blând și potrivit inclusiv pentru pielea copiilor.

În alimentație

Interesant este faptul că florile de gălbenele sunt comestibile. Petalele pot fi adăugate în salate, supe sau orez, oferind culoare și un gust ușor amar-aromatic. În trecut, erau folosite și ca înlocuitor pentru șofran, pentru colorarea naturală a mâncărurilor și a untului. În plus, conțin antioxidanți benefici pentru organism.

Gălbenele – proprietăți și beneficii

Gălbenelele sunt considerate unele dintre cele mai valoroase plante medicinale datorită gamei largi de proprietăți terapeutice pe care le au. Studiile arată că florile de gălbenele conțin o mulțime de compuși benefici.

Proprietăți antiinflamatoare

Una dintre cele mai importante proprietăți ale gălbenelelor este cea antiinflamatoare. Extractele din flori reduc inflamația la nivelul pielii, mucoaselor și organelor, fiind utile în afecțiuni digestive, urinare, respiratorii sau ginecologice. Această acțiune se datorează în special flavonoidelor și triterpenelor, care inhibă procesele inflamatorii și calmează durerea.

Efect cicatrizant și regenerant

Un alt beneficiu adus de gălbenele este efectul cicatrizant și regenerant. Gălbenelele stimulează refacerea țesuturilor, accelerează formarea de celule noi și îmbunătățesc circulația locală a sângelui. De aceea sunt eficiente în vindecarea rănilor, arsurilor, fisurilor pielii, leziunilor mucoasei bucale sau gastrice. Aceste proprietăți fac din ele un remediu de bază în tratamentele naturiste pentru piele și tract digestiv.

Acțiune antiseptică și antimicrobiană

Gălbenelele au și o puternică acțiune antiseptică și antimicrobiană. Ele ajută la combaterea bacteriilor, fungilor și anumitor virusuri, prevenind suprainfectarea rănilor și infecțiile locale. Sunt utile atât în aplicații externe, cum ar fi spălături, comprese, creme, cât și în uz intern, pentru susținerea organismului în lupta cu infecțiile ușoare.

Detoxifiant și hepatoprotector

Un beneficiu important, mai puțin cunoscut, este efectul lor detoxifiant și hepatoprotector. Gălbenelele stimulează secreția biliară, sprijină funcția ficatului și contribuie la eliminarea toxinelor din organism. Prin această acțiune, ele îmbunătățesc digestia grăsimilor, reduc senzația de balonare și susțin metabolismul general. Sunt recomandate în cure de purificare și în stări de oboseală asociate cu funcționarea deficitară a ficatului.

Protejează stomacul

La nivel digestiv, gălbenelele protejează mucoasa stomacului și a intestinelor. Au un efect calmant și emolient, reduc spasmele, iritațiile și arsurile gastrice. Sunt folosite cu succes în gastrite, reflux gastroesofagian, ulcer, colite sau sindrom de colon iritabil, deoarece ajută la refacerea mucoasei și la reglarea tranzitului intestinal.

Beneficii pentru sistemul imunitar și sistemul nervos

Un alt beneficiu valoros este acțiunea lor asupra sistemului imunitar. Substanțele antioxidante din gălbenele neutralizează radicalii liberi și susțin capacitatea naturală a organismului de a se apăra împotriva bolilor. Prin consum regulat sub formă de ceai sau extract, pot contribui la creșterea rezistenței în fața infecțiilor și la recuperarea mai rapidă după perioade de boală.

Gălbenelele au și efecte benefice asupra sistemului nervos. Acționează ca un sedativ ușor, reduc stările de agitație. Sunt utile în perioadele de stres prelungit, insomnie ușoară sau oboseală mentală.

Reduc crampele menstruale

În ceea ce privește sănătatea feminină, gălbenelele contribuie la reglarea ciclului menstrual și la diminuarea durerilor asociate menstruației. Au și rol antiinfecțios și antiinflamator la nivelul aparatului genital, fiind utilizate în infecții vaginale, leucoree sau iritații intime, sub formă de ceai sau aplicații locale.

Protecție solară și beneficia asupra pielii

Un beneficiu important este și protecția pielii împotriva factorilor externi. Gălbenelele hidratează, calmează și întăresc bariera naturală a pielii, protejând-o de uscăciune, vânt, soare sau poluare. Sunt deosebit de utile pentru pielea sensibilă, reactivă sau matură, deoarece încetinesc procesul de îmbătrânire prin conținutul ridicat de antioxidanți.

În testele de laborator, s-a constatat că uleiul esențial de gălbenele are un factor de protecție solară (SPF) de 8,36. Cu toate acestea, acesta nu înlocuiește o cremă de protecție solară, iar experții medicali recomandă utilizarea unei creme de protecție solară cu spectru larg, cu un SPF de cel puțin 30, arată verywellhealth.com.

Cu toate acestea, cercetătorii subliniază faptul că gălbenelele conțin cumarine, compuși care ajută la prevenirea deteriorării oxidative a pielii. O anumită cumarină, numită umbeliferonă, este utilizată în produsele de protecție solară pentru proprietățile sale de protecție a pielii.

Efecte benefice asupra cavității bucale

Nu în ultimul rând, gălbenelele au efecte benefice și asupra cavității bucale. Sunt folosite în gargare pentru inflamații ale gingiilor, afte, stomatite sau dureri de gât, deoarece reduc inflamația, grăbesc vindecarea și combat microorganismele responsabile de infecții, arată healthline.com.

Cum poți folosi gălbenele

Gălbenelele sunt disponibile în diverse forme și fiecare dintre ele pot avea anumite beneficii:

  • Unguent
  • Cremă
  • Tinctură
  • Extracte/uleiuri
  • Capsule
  • Flori uscate

E greu de spus că o anumită formă este cea mai eficientă, pentru că forma în care folosim gălbenele și cantitatea pe care o utilizăm vor depinde de scopul sau nevoia pe care o avem.

Riscuri și contraindicații

Chiar dacă gălbenelele sunt considerate plante sigure, există totuși anumite riscuri și contraindicații care trebuie cunoscute.

Una dintre cele mai importante contraindicații este legată de alergii. Gălbenelele fac parte din familia Asteraceae, aceeași cu mușețelul, ambrozia, crizantema sau păpădia. Persoanele care sunt alergice la aceste plante pot dezvolta reacții alergice și la gălbenele. Acestea se pot manifesta prin erupții cutanate, mâncărimi, roșeață, umflături sau, mai rar, reacții respiratorii. De aceea, este recomandat ca la prima utilizare externă să se facă un test pe o zonă mică de piele.

La nivel digestiv, consumul excesiv de ceai de gălbenele poate provoca greață, disconfort gastric sau diaree, mai ales la persoanele cu stomac sensibil. Ca orice plantă medicinală, nu este indicată folosirea în doze mari sau în cure foarte lungi fără pauze.

De asemenea, în cazul femeilor însărcinate sau care alăptează poate fi necesară prudența și este recomandat să fie un consultat medicul înainte de a folosi chiar și remediile naturiste.

Sursă foto – Shutterstock.com

