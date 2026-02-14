Întoarcerea acasă pentru familie

Soțul femeii lucra în Marea Britanie, astfel că inițial familia s-a stabilit acolo.

„În Anglia era ușor, din punct de vedere material, cu copiii. Era ușor să cumperi haine, mâncare, tot ce îți trebuia, dar pe de altă parte nu-mi plăcea deoarece copiii de acolo mi se păreau prea libertini, fără respect și parcă simțeam sufletește că nu este bine să-mi cresc copiii acolo”, a explicat ea.

Însă, deși începeau să se obișnuiască în Marea Britanie, cei doi soți au decis că este mai bine să se întoarcă în România pentru a-și crește cei opt copii.

Zamfira Chelba consideră că România oferă un mediu mai potrivit pentru creșterea copiilor în valorile morale și religioase.

„În România, mi se pare că este mult mai ușor să-i apropii de Dumnezeu și să-i crești cu frică de Dumnezeu, cu rușine, cu respect față de oameni în vârstă, față de bunici, de părinți, de toată lumea.”, a mai spus femeia.

Ea adaugă: „Nu regret nicio clipă că m-am întors în România. Copiii cresc mult mai bine aici, mai aproape de părinți și de Biserică. În România le transmitem niște trăsături morale pe care în Anglia, cu oboseala de acolo, înconjurați de bunăstarea, de tehnologia și de tot ce era acolo, nu cred că reușeam să le transmit.”

„Când eram în Anglia nu ne permiteam să stăm singuri într-o casă. Întotdeauna am stat cu încă o familie sau două. Era foarte greu pentru noi să ne creștem copiii, pentru că fiecare familie are regulile ei. Noi încercam să impunem mai multe reguli, să fim mai stricți și atunci era mult mai greu.”

Soțul femeii a rămas în Anglia. Însă își vizitează familia în țară des, o dată la o lună și jumătate, două luni.

„Tot timpul eram cu ei, nu puteam să ies nicăieri, mi-era greu să comunic și cu soțul meu, tot timpul eram foarte ocupați, el cu lucrul, eu cu copiii. Și acesta a fost un lucru care m-a apropiat mai mult de România.”

Zamfira spune că atunci când locuiau cu toții în Marea Britanie, nu avea atât de mult timp să discute cu soțul său, care „venea seara târziu, obosit”.

„Când m-am întors în România, deși m-am obișnuit foarte greu cu faptul că soțul meu nu era acasă în fiecare zi, alături de noi, știam că atunci când vine acasă stă doar cu noi, povestim, ieșim împreună la pădure, la pizza și în alte locuri. Când venea el acasă era doar pentru noi, eram împreună și mi se părea mult mai bine.”

Cei doi vorbesc mult la telefon în timpul în care sunt despărțiți.

Bucuria unei familii numeroase

Zamfira Chelba vorbește despre bucuria spirituală de a avea o familie numeroasă.

„Bucuriile sunt foarte mari. Nu mă gândeam că voi avea așa de mulți copii, dar acum nu aș renunța la niciunul și, dacă e să întorc timpul, același lucru l-aș face din nou. E greu, dar bucuriile sunt imense. Dacă nu ai, nu știi ce înseamnă.”, a mai spus femeia.

Bucovineanca s-a inspirat de la părinții săi și de la bunici atunci când și-a întemeiat o familie numeroasă.

„Mama mea a dat naștere la opt copii, iar bunica din partea tatălui a avut zece copii. Probabil mi s-a transmis lucrul acesta, importanța familiei și copiilor. Știu că îmi doream să învăț și să fac ceva în viață, dar cel mai mult îmi doream o familie.”

Deși a avut și greutăți, românca spune că s-a gândit la bunica și mama sa.

„Am ajuns la opt copii și, dacă ne va mai dărui Dumnezeu încă unul, este bine primit”, a spus Zamfira Chelba.

O altă româncă, Alexandra Stamate, s-a întors în România din Marea Britanie. Ea a ales să se mute la sat, în localitatea Apold, județul Mureș, împreună cu familia.

Un alt român s-a întors în țară după 23 de ani petrecuți în Anglia. Dar a rezistat doar 11 luni în România.

Întrebarea „A regretat cineva plecarea și întoarcerea în UK?” a stârnit sute de reacții într-un grup de români plecați în Marea Britanie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE