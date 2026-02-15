Rubio spune că SUA își doresc o Europă suverană, dar puternică

Într-un efort vizibil de a liniști aliații europeni, Rubio a abandonat retorica presiunii în favoarea unui discurs despre suveranitate, afirmând categoric că Statele Unite nu își doresc o Europă „dependentă” sau care să joace rolul de „vasal”.

„Nu vrem ca Europa să fie dependentă, nu cerem ca Europa să fie vasalul Statelor Unite”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă la Bratislava, adăugând că dorește un „partener”, potrivit AFP.

Discursul lui Marco Rubio la Munchen, la fel ca al lui JD Vance, dar mai calm

Această repoziționare vine ca un ecou necesar după „lecțiile dure” servite liderilor europeni la Munchen, unde Rubio a condiționat viitorul parteneriatului de o reciprocitate reală și de abandonarea „comodității” strategice.

Dacă în capitala Bavariei secretarul de stat a subliniat că Washingtonul nu va mai fi „administratorul declinului Occidentului” și a cerut Europei să își asume propriile costuri de securitate, la Bratislava el a încercat să mai înmoaie asperitățile acelei retorici.

Prin respingerea explicită a statutului de „vasal”, Rubio caută să demonstreze că presiunea pusă anterior pe aliați nu urmărește subordonarea lor, ci transformarea acestora într-o forță autonomă și capabilă, pregătind astfel terenul pentru o nouă eră a relațiilor transatlantice sub administrația Trump.

Trump, din nou foarte încrezător că va opri războiul Rusiei din Ucraina

Marco Rubio a anunțat că Donald Trump vrea să pună capăt războiului din Ucraina o dată pentru totdeauna, fără a oferi însă și fapte concrete care să arate ce s-a schimbat între timp în relațiile cu Rusia, relatează Sky News. În urmă cu o zi, Rubio s-a întâlnit, la Conferința de Securitate de la München, cu Volodimir Zelenski pentru a discuta despre „securitatea Ucrainei și aprofundarea parteneriatelor economice și de apărare”.

Ieri, acesta a afirmat că problemele care „trebuie abordate pentru a pune capăt acestui război s-au restrâns”. „Aceasta este vestea bună. Vestea proastă este că s-au restrâns la cele mai dificile întrebări la care trebuie găsit un răspuns. Și mai este mult de lucru pe acest front”, a adăugat Rubio. Rubio a declarat că nu este sigur dacă rușii sunt serioși în privința încheierii războiului, însă „ei susțin că sunt”.

Met with Ukrainian President @ZelenskyyUa on Ukraine's security and deepening defense and economic partnerships. President Trump wants a solution that ends the bloodshed once and for all. pic.twitter.com/DUAbiAMkhd — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 14, 2026

Amintim că Trump i-a cerut ziua precedentă lui Zelenski „să se mişte” rapid şi să ajungă la un acord cu Rusia, „altfel, va rata o ocazie foarte bună”.

În replică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Kievul nu va accepta o încheiere rapidă a războiului dacă aceasta pune în pericol statul ucrainean sau îi lasă țara fără protecție reală și cere garanții de securitate clare din partea Statelor Unite și a Europei înaintea unui armistițiu.

Rubio spune că SUA nu se îndoiesc că Navalnîi a fost otrăvit

Rubio a mai declarat duminică că nu are „niciun” motiv să pună la îndoială concluziile a cinci țări europene potrivit cărora opozantul rus Alexei Navalnîi a fost otrăvit în închisoarea rusă.

„Desigur, nu avem niciun motiv să le punem la îndoială, nu le contestăm”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă cu premierul slovac Robert Fico la Bratislava, unde se află în vizită pentru câteva ore.