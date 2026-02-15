Sorin Costreie: Trebuie să ne aliniem politicilor europene cu accesul la rețelele sociale

„Să fiu foarte clar, da, eu cred că trebuie să reglementăm, dar simpla reglementare nu va rezolva problema. Pentru că avem o mare problemă cu capacitatea copiilor noştri de a se concentra, şi aici avem studii, şi de a memora, şi astea sunt în legătură cu aceste reţele digitale”, a spus Sorin Costreie.

El a adăugat că România va trebui să se alinieze politicilor europene în ceea ce privește accesul tinerilor la Instagram, Facebook și TikTok și a explicat: „La un moment dat, eu cred că în cam toate ţările din Europa, majoritatea lor, vor avea astfel de legi. Avem nevoie de studii de specialitate. Deşi sunt liberal şi sunt împotriva reglementărilor, aici cred că trebuie, pentru că nu se mai poate. Uitaţi-vă la cazurile pe care le-am avut foarte recent, cu minorii aceia care planificau o crimă, tot sistemul acesta de bullying şi de violenţă pe care îl avem în şcoli”.

Referitor la implementare, consilierul lui Nicușor Dan a precizat: „În Australia au reglementat acum două luni, poate chiar trei luni, dar au mari probleme cu implementarea acestei legislaţii. Dar cred că cel mai important este să mergem pe partea de prevenţie”.

România dezbate propunerea lui Arafat de a interzice rețelele sociale pentru adolescenții sub 16 ani. Ce au spus Ilie Bolojan și Nicușor Dan

Amintim că în România a început o dezbatere în spațiul public, generată de șeful DSU, Raed Arafat. Acesta a afirmat pe 31 ianuarie că a venit momentul ca România să se alăture țărilor care dezbat sau au decis limitarea accesului tinerilor sub 15-16 ani la reţelele de socializare. El a precizat că „nu este vorba despre cenzură”, ci despre protecție, mai precis „despre protecția sănătății mintale a copiilor și adolescenților”. „Așa cum nu permitem copiilor și adolescenților accesul la tutun, alcool, jocuri de noroc sau filme destinate adulților, trebuie să avem onestitatea să recunoaștem un adevăr incomod: rețelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți”, a adăugat secretarul de stat în MAI, care a cerut parlamentarilor să vină cu o lege în acest sens.

Pe 1 februarie, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a transmis că soluția lui Arafat este dificil de implementat, spunând că „interdicția nu rezolvă nimic”, iar „copiii pot folosi platformele pe ascuns”. „E o iluzie să crezi că în actualul stadiu de dezvoltare a tehnologiei, poți să interzici pe oricine postează un anumit tip de conținut. Sfera interdicției trebuie să fie foarte îngustă, tot ce e legat de ideea de violență și vătămări fizice. Dacă începem să pedepsim orice nu ne convine din punct de vedere ideologic sau politic, intrăm pe un drum periculos, care duce direct către o lume orwelliană”, a explicat Predoiu.

Pe 4 februarie, premierul Ilie Bolojan a afirmat că este greu să interzici accesul adolescenților la rețelele sociale pentru că „pot să ocolească aceste lucruri” și că mai importantă este prevenția. „Este greu ca astăzi să iei o măsură care să pună în practică o astfel de interdicție, pentru că copiii noștri sau nepoții noștri astăzi au niște abilități suficient de bune încât, având acces la un telefon și fiind pe lângă un adult, pot să ocolească aceste lucruri. Cred că cel mai important lucru pe care îl putem face este să luăm niște măsuri de prevenție, dacă se poate, de educare, de a discuta, de a reglementa ca părinți accesul atât cât este posibil”, a spus șeful Guvernului.

Iar pe 12 februarie, preşedintele Nicuşor Dan a spus că, înainte de o decizie politică, este necesar ca specialiștii să aibă un punct de vedere, fără să explice cine sunt specialiștii: „E bine că avem dezbaterea asta. Haideţi să lăsăm specialiştii să dezbată. Dincolo de chestiunea asta, care este de decizie, sunt două lucruri mari de care noi, ca societate, şi noi, ca administraţie, trebuie să ne preocupăm: unul este fenomenul consumului de droguri şi al doilea este cum facem să integrăm acele activităţi pe care le oferim copiilor de o anumită vârstă, astfel încât să nu intre pe nişte zone de dependenţe care sunt foarte periculoase la vârsta asta”, a afirmat Nicuşor Dan.