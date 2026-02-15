Cum să faci pizza cu blat de mămăligă - reţete

De ce să încerci pizza cu blat de mămăligă

Iubitorii de pizza ar putea strâmba din nas la auzul unei astfel de născociri precum este pizza cu blat de mămăligă. Și pe bună dreptate, o astfel de rețetă nu este chiar pizza așa cum o știm cu toții.

Dacă te întrebi de ce ai vrea să încerci o astfel de rețetă, ei bine, mămăliga aduce o aromă diferită, ușor dulceagă și mai rustică, care se potrivește surprinzător de bine cu ingrediente precum brânzeturile (mozzarella, cașcaval, brânză de capră și altele), sosul de roșii, legumele coapte sau chiar ciupercile și șunca. Textura este mai densă și mai sățioasă decât a aluatului clasic.

Un alt avantaj este simplitatea preparării. Nu mai este nevoie de frământare, dospire și timp de așteptare, etape care pot descuraja mulți oameni și unul dintre motivele pentru care ajungem să luăm blatul gata preparat sau chiar pizza gata făcută.

Mămăliga se face rapid, din puține ingrediente: apă, mălai, sare și, eventual, puțin unt sau ulei de măsline pentru gust. Din acest motiv, pizza cu blat de mămăligă este o soluție bună atunci când vrei ceva diferit, dar nu ai timp sau răbdare pentru un aluat clasic.

Și un alt motiv important pentru care ai alege o pizza cu blat de mămăligă este lipsa glutenului. Mălaiul nu conține gluten, ceea ce face această variantă potrivită pentru persoanele cu intoleranță la gluten. De asemenea, este o alternativă bună pentru cei care vor să reducă consumul de făină albă rafinată, dar nu vor să renunțe complet la plăcerea unei pizza.

Cum se face pizza cu blat de mămăligă

Pizza cu aluat de mămăligă se face transformând mămăliga într-un blat stabil, care să poată susține toppingurile. Modul de preparare este destul de intuitiv și nu presupune tehnici complicate, ci mai degrabă atenție la consistența mămăligii.

Ideea este ca atunci când întinzi mămăliga să își păstreze forma și să nu curgă. După ce este gata, mămăliga se răstoarnă într-o tavă tapetată sau unsă și se întinde uniform, cu lingura sau cu mâna umezită, ca un disc de pizza. Blatul de mămăligă se bagă singur la cuptor, fără toppinguri, pentru a se usca ușor la suprafață și a forma o crustă. Această etapă îl face suficient de stabil încât să nu se destrame ulterior.

Apoi se scoate din cuptor și se tratează exact ca un blat de pizza clasică. Se unge cu sos de roșii, se adaugă brânză și ce alte ingrediente dorim, apoi se pune din nou la cuptor până când toppingurile sunt gătite și brânza este topită.

Rețete de pizza cu blat de mămăligă

Pizza cu aluat de mămăligă și bacon
Pizza cu aluat de mămăligă și bacon

Pizza cu aluat de mămăligă și bacon

Ingrediente

Pentru blat:

  • 200 g mălai
  • 600 ml apă
  • 1/2 linguriță sare
  • 1 lingură unt

Pentru topping:

  • 100 g bacon afumat
  • 120 g ciuperci
  • 100 g brânză rasă (emmental, gouda sau mix de brânzeturi)
  • 2 linguri de sos de roșii
  • 1 ceapă mică
  • puțin piper și boia dulce
  • 1 linguriță ulei

Mod de preparare

Începi prin a face mamaliga urmărind să obții la final o consistență fermă, aproape ca un aluat gros. Fierbi apa cu sarea, apoi adaugi mălaiul treptat, amestecând energic. După ce s-a îngroșat, încorporezi untul.

Mămăliga se toarnă într-o tavă mică, rotundă sau dreptunghiulară, și se presează cu dosul unei linguri. Ideea este să o întinzi bine, ca să nu rămână aer în interior. Se lasă câteva minute să se răcească ușor, apoi se introduce la cuptor pentru aproximativ 10 minute, până când marginile încep să se usuce și să se desprindă puțin de tavă.

Separat, pregătești toppingul. Baconul se taie fâșii și se rumenește într-o tigaie fără ulei, până devine crocant. În aceeași tigaie adaugi ceapa tocată mărunt și ciupercile feliate, care vor prelua aroma baconului. Le lași pe foc până scade lichidul și totul capătă o ușoară culoare aurie.

Scoți blatul din cuptor și îl ungi cu sosul de roșii. Presari puțină boia și piper, apoi distribui amestecul de bacon, ceapă și ciuperci. La final adaugi brânza rasă.

Tava se întoarce la cuptor pentru încă 10-12 minute, cât să se topească brânza și să se lege toate aromele.

Pizza cu blat de mămăligă, măsline, ceapă și amestec de brânzeturi

Pizza cu blat de mămăligă, măsline, ceapă și amestec de brânzeturi
Pizza cu blat de mămăligă, măsline, ceapă și amestec de brânzeturi

Ingrediente

Pentru baza de mămăligă:

  • 180 g mălai fin
  • 500 ml apă
  • 1 linguriță sare
  • 2 linguri ulei de măsline

Pentru topping:

  • 1 ceapă mare
  • 80 g măsline negre foliate
  • câteva linguri de sos de roșii
  • 150 g amestec de brânzeturi (mozzarella, telemea, cașcaval)
  • 1 lingură smântână – opţional
  • 1 linguriță cimbru sau ierburi de Provence
  • piper negru proaspăt măcinat
  • puțin ulei pentru călit

Mod de preparare

Prepari o mămăligă groasă, dar cremoasă. La final încorporezi uleiul de măsline. Torni mămăliga într-o tavă tapetată și o nivelezi, apoi o lași la temperatura camerei, ca să se întărească.

Între timp, pregătești celelalte ingrediente. Ceapa se taie solzișori și se călește lent în puțin ulei, la foc mic, până devine moale și ușor dulceagă, fără să se rumenească.

După ce mămăliga s-a întărit un pic, bagi tava la cuptor pentru 10 minute. Scoți, ungi bine cu sos de roșii, presari o parte din brânzeturi și smântâna direct pe mămăligă, apoi adaugi ceapa cu măslinele și restul de brânză deasupra. Condimentezi cu ierburi și piper.

Se coace încă 15-18 minute, până când brânzeturile sunt topite, ușor rumenite, iar marginile mămăligii devin aurii.

Descoperă și Cum faci mămăliga. Cele mai bune trucuri și rețete ca să iasă perfect

Pizza cu aluat de mămăligă și ciuperci

Ingrediente

Pentru blat:

  • 250 g mălai
  • 750 ml apă
  • 1 linguriță sare
  • 1 lingură ulei de măsline sau unt
  • 2 linguri parmezan ras (opțional)

Pentru topping:

  • 150-200 g ciuperci (champignon sau pleurotus)
  • 150 g mozzarella sau cașcaval ras
  • 3-4 linguri sos de roșii
  • 1 cățel de usturoi
  • 1 lingură ulei de măsline
  • sare, piper
  • oregano / busuioc (după gust)

Mod de preparare

Începem cu blatul. Fierbem apa cu sarea, iar când clocotește adaugăm mălaiul în ploaie, amestecând continuu ca să nu se formeze cocoloașe. Lăsăm să fiarbă până obținem o mămăligă groasă, care se desprinde ușor de pereții vasului. La final adaugăm uleiul sau untul și, dacă vrem, parmezanul.

Se toarnă mămăliga fierbinte într-o tavă tapetată cu hârtie de copt sau unsă cu ulei și o întindem uniform, cam de 1 cm grosime. Cu mâna umezită o poți nivela ușor. O bagi la cuptor la 180 de grade pentru aproximativ 5-10 de minute, până când prinde o crustă ușoară la suprafață.

Între timp, pregătești ciupercile. Le tai felii și le călești 5-7 minute într-o tigaie cu ulei de măsline și usturoi, până scade apa și devin ușor rumenite. Le potrivești de sare și piper.

Scoți blatul din cuptor, îl ungi cu sos de roșii, presari mozzarella, apoi adaugi ciupercile și condimentele. Mai dai tava la cuptor încă 10-15 minute, până când brânza este topită și ușor rumenită.

Pizza cu blat de mămăligă și roșii cherry

Pizza cu blat de mămăligă și roșii cherry

Ingrediente

Pentru mămăligă:

  • 1 lingură de ulei de măsline
  • 4 căni mici de apă
  • 1 linguriță de sare
  • 1 cană mică de mălai

Pentru pizza:

  • 1/2 lingură de ulei de măsline
  • 225 g mozzarella rasă
  • 2 căței de usturoi, feliați subțire
  • 1 1/2 căni de roșii cherry tăiate în jumătate
  • 1/4 cană de parmezan ras
  • 1/8 linguriță de fulgi de ardei roșu (opțional)
  • Sare
  • 1/4 cană de frunze proaspete de busuioc, rupte grosier

Mod de preparare

Ungeți o tavă de copt cu margini cu ulei și puneți-o deoparte.

Mai întâi, faceți mămaliga. Aduceți apa la fierbere într-o cratiță medie, la foc mediu-mare. Încorporați sarea și mălaiul cu un tel. Reduceți focul la mic și amestecați mămăliga continuu până se îngroașă ușor și nu se mai lipește de fundul cratiței, 2-3 minute. Acoperiți și continuați să gătiți, amestecând, până când mămăliga este moale și cremoasă.

Turnați și întindeți mămăliga pe tava de copt pregătită, formând un cerc cu o grosime de aproximativ 0,6 cm. Lăsați-o să se răcească până se mai întărește. Mămăliga poate fi făcută și cu o zi, două înainte de a face pizza, cu cât e mai tare, cu atât mai bine.

După ce se răcește, se unge cu puțin ulei de măsline și se bagă câteva minute la cuptor, să prindă o ușoară crustă.

După ce o scoateți, adăugați deasupra mozzarella, usturoiul, roșiile, parmezanul și fulgii de ardei roșu, dacă folosiți. Presărați ușor cu sare și stropiți cu jumătate de lingură de ulei.

Coaceți până când brânza se topește și face bule, 10-12 minute. Scoateți din cuptor, lăsați să se odihnească 5 minute și adăugați busuioc proaspăt deasupra înainte de a tăia și servi.

Sursă foto – Shutterstock.com

