Potrivit datelor oficiale furnizate de Poliția Română, artera care leagă Capitala de Valea Prahovei și Brașov a fost scena unor tragedii continue, în ciuda măsurilor de siguranță implementate.

Statisticile, care exclud autostrăzile (unde regimul de viteză și riscurile sunt diferite), indică un an 2025 marcat de sânge și suferință pe acest traseu.

425 de accidente într-un singur an

Raportul Poliției Române pentru anul 2025 prezintă o realitate alarmantă:

Decese: 48 de persoane și-au pierdut viața;

Răniți grav: 53 de persoane au suferit leziuni severe, rămânând cu sechele pe viață;

Răniți ușor: 550 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale;

Total accidente: Au fost înregistrate 85 de accidente grave și 340 de evenimente rutiere ușoare.

Infrastructură versus factorul uman

Autoritățile atrag atenția că numărul mare de victime se înregistrează paradoxal, într-o perioadă în care siguranța drumului a fost sporită prin montarea de separatoare de sens pe anumite porțiuni. Polițiștii subliniază că responsabilitatea cade, în mare măsură, pe umerii șoferilor.

Principalele cauze generatoare de accidente rămân viteza excesivă și depășirile neregulamentare, însă tabloul este completat de alte două pericole majore specifice DN1:

Traversarea localităților: Drumul trece prin numeroase zone locuite, unde pietonii traversează frecvent prin locuri nepermise. Obstacole neașteptate: Prezența căruțelor (atelaje hipo) pe carosabil, care surprind șoferii grăbiți, mai ales pe sectoarele periculoase.

Pe marginea șoselei București-Brașov, numărul tot mai mare de cruci și monumente funerare stă mărturie vieților curmate brusc, transformându-se în semne de avertizare macabre pentru cei care ignoră legislația rutieră.