“Continui să neg că în România a fost o închisoare. Şi dacă a fost şi ce s-a întâmplat, în niciun caz cetăţeni români n-au fost amestecaţi şi nici aşa activitate nu s-a făcut sub conducerea românilor sau a României. Deci este o aberaţie condamnarea.Probabil vine de la cei care au fost foarte şocaţi şi au fost împotriva faptului că România intra în NATO”, a declarat Talpeş, contactat de Libertatea.

Mai mult, fostul şef SIE susţine că nu a aprobat nici el, nici altă autoritate română un astfel de centru de detenţie, şi nici nu se putea înfiinţa unul fără ca el să fie informat.

“Dumneavoastră ştiţi vreo închisoare? Ce are una cu alta? Ce, am eu închisori? Nu am aprobat aşa ceva, este o aberaţie, nu se poate face aprobarea unei închisori în afara legilor statului.Dacă eu vă spun că autorităţile nu au ştiut şi nu au făcut o închisoare sau că s-au promovat asemenea practici, nu înţeleg care e discuţia sau cine a apărat interesele României”, a adăugat el.

Ioan Talpeş mai spune că atât ancheta, cât şi decizia CEDO, au fost influenţate de alţi factori care “se opuneau intrării României în NATO”.

Admite, totuşi, că România a aprobat o locaţie pentru CIA, dar care nu avea legătură cu activităţile reclamate la CEDO. Chiar şi aşa, el nu exclude posibilitatea ca CIA să fi desfăşurat astfel de activităţi, fără aprobarea sau informarea statului român.

“Nu era posibil aşa ceva. Eu, în toate declaraţiile pe care le-am făcut, am spus că s-a pus la dispoziţia CIA o locaţie, ceea ce e cu altceva. O locaţie în care se desfăşurau acţiuni speciale. România nu a participat la aşa ceva ce se invocă astăzi. (E posibil ca acel cetăţean să fi fost ţinut în acea locaţie?) Orice este posibil, dar nu statul român. întrebaţi-vă de ce i se impută asta statului român. Haideţi să încercăm că dincolo de ce se dau în astfel de decizii judecătoreşti, sunt jocuri care au cu totul alt conţinut”, a completat Ioan Talpeş.

“O citire atentă a raportului a permis Curții să conchidă că centrul de detenție cunoscut sub numele de ”locația de detenție Black”, unul dintre locurile în care domnul Al Nashiri a fost ținut, a fost localizat în România. Pe baza întregului material, care a fost rezultatul muncii extinse și meticuloase a experților și a experților politicieni de cea mai înaltă integritate și competență, Curtea a concluzionat că s-a dovedit că un centru secret de detenție al CIA a operat în România din septembrie 2003 până în noiembrie 2005 și că domnul Al Nashiri a avut loc acolo din aprilie 2004 până la cel târziu noiembrie 2005. România cunoștea scopul activităților CIA pe teritoriul său și a cooperat. De asemenea, trebuie să fi fost clar că astfel de acțiuni au amenințat drepturile domnului Al Nashiri. În general, acuzațiile domnului All Nashiri au căzut sub jurisdicția României și ar putea fi răspunzătoare în cadrul Convenției”, spun judecătorii CEDO.