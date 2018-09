Viorel Lis, la plimbare în mall alături de Oana. Cum arată după ce a avut mai multe probleme de sănătate

Problemele de sănătate ale lui Viorel Lis s-au acutizat în ultimele săptămâni, iar fostul primar al Bucureștiului a avut nevoie de ajutorul medicilor. Iată însă că soțul Oanei Lis și-a recăpătat puterile și a fost capabil să o însoțească la o sesiune de relaxare printr-un mall din București.

„La început nu am recunoscut relația mea cu Viorel, a venit ea la București și s-a convins că e un om bun. Ea nu m-a judecat, dar de-a lungul timpului lumea a vorbit, dar ea nu a ascultat. Viorel mă critică mereu, i-am zis să nu se uite la emisiune. Mâine mă duc cu Viorel la o analiză. El trebuie să se bucure de viață, el se ține după mine, acum vreau să merg la mare, vrea nu vrea, trebuie să meargă cu mine. Nu am mai mers la cluburi pentru că nu-mi place, am fost într-o zi, Viorel mi-a dat bilet de voie. Am îmbătrânit, am zece ani de cluburi în care mergeam miercurea, vinerea și sâmbăta, dar acum gata. El mi-a mâncat tinerețea, eu lui, pensia”, spunea Oana Lis, într-o emisiune TV.

Însă, zicala „între două nu te plouă” îi vine mănușă lui Viorel Lis, pentru că fostul edil a fost prins la 'la înghesuială' între cele doamne, pe scara rulantă. Soția, în față, Viorel, în spate, alături de o prietenă a Oanei, care îl mângâie pe spate, ca și cum s-ar asigura că primește toată atenția pe care o merită.

Imaginile cu Viorel Lis recuperat după problemele de sănătate au fost realizate de un cititor pentru rubrica „Știrea mea”.

