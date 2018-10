UPDATE ora 13.30 La primul Congres al ProRomânia, pentru funcţia de preşedinte al partidului Pro România candidează Victor Ponta, iar pentru cele trei funcţii de prim-vicepreşedinte s-au înscris în cursă Daniel Constantin, Sorin Câmpeanu şi Nicolae Bănicioiu.

„Foarte mulţi oameni, unii de bună credinţă, alţii de rea credinţă se gândesc că am sacoul cu sigla Pro România, dar pe dedesubt am altă cămaşă sau tricou cu alte semne. O să rămân în cămaşă ca să se vadă că am sigla Pro România inscripţionată şi pe ea”, a afirmat Ponta, pe scena Congresului, îmbrăcat într-un tricou cu sigla partidului.

Negoiţă: Unii lideri politici au atenţia concentrată în interior, cum să-şi salveze, să îşi păstreze funcţia în partid, să nu fie daţi la o parte

Primarul sectorului 3, Robert Negoiţă a acceptat invitaţia la Congresul ProRomânia. El a declarat pe scenă că tot ce înseamnă politică azi stârneşte antipatii, dar nu din cauza societăţii, ci din cauza liderilor politici care au atenţia concentrată asupra păstrării funcţiei în partid.

„Îi mulţumesc fostului şi actualului meu prieten Victor Ponta pentru că m-a invitat la acest congres şi de când mi-a făcut această propunere, cred că a durat două secunde să mă gândesc şi am acceptat-o. Am venit aici să vă felicit pentru curaj. Azi, într-o Românie în care foarte mulţi sunt contra, suntem ţara lui Gică contra, adică nici nu contează despre ce vorbim, e trendy să fii contra. Faptul că vă asumaţi să fiţi pro este o abordare constructivă”, a declarat Negoiţă duminică la primul Congres naţional al Pro România, care se desfăşoară la Romexpo.

Negoiţă s-a lansat într-un atac la adresa „liderilor politici, unii dintre ei având atenţia concentrată în interior, cum să-şi salveze, să îşi păstreze funcţia în partid, să nu fie daţi la o parte”.

„În exterior, valoare zero sau valoare negativă, dar singura lor preocupare este cum să dezbine în interior ca să controleze în continuare”, a punctat Negoiţă.

El a afirmat că Pro România este un demers în care crede, într-o perioadă este „trendy” să fii antinaţional.

Congresul noii formaţiuni îşi va alege conducerea, lider urmând să fie Victor Ponta, dar şi candidaţii pentru alegerile europarlamentare de anul viitor.

În plus, Pro România îşi va desemna propriul candidat la alegerile prezidenţiale din 2019.

„În cadrul congresului vom discuta despre faptul că vom propune un candidat la alegerile prezidenţiale, un candidat de centru stânga. Am aflat în acest week-end că pe centru stânga nu va avea niciun candidat. Vor fi doi candidaţi de dreapta: dl. Iohannis, susţinut de PNL şi probabil dl. Tăriceanu, susţinut de PSD. Şi atunci, într-o societate democratică normală, cu un electorat de milioane care se revendică a fi de centru stânga, vom propune noi un candidat la prezidenţiale şi s-ar putea să intre în turul 2. Dacă cei de pe dreapta, dl. Iohannis, dl. Tăriceanu se vor lupta pe dreapta, candidatul nostru s-ar putea să intre în turul doi”, afirma Ponta, la o conferinţă de presă care a avut loc după şedinţa Biroului de coordonare al partidului din 3 septembrie.

Întrebat pe cine are în vedere Pro România pentru prezidenţiale, liderul formaţiunii a arătat că „sunt câţiva oameni care pot să candideze din partea unei mişcări centru-stânga”. „Noi, de la Pro România, o să vedem, poate să fie dna. Andronescu, poate să fie altcineva, un om într-adevăr de centru stânga. Dacă este lăsat locul liber imediat îl vom ocupa. Da, sau putem să-l susţinem pe dl Teodorovici pentru funcţia de preşedinte. Dacă aude că îl susţinem, va veni (în partid -n.r.)”, spunea Ponta atunci.

Recent, fostul premier al României, Victor Ponta spunea că el și-ar dori ca actualul comisar european Corina Creţu să ocupe funcţia de prim-ministru al României la momentul când ţara noastră va prelua, de la 1 ianuarie 2019, preşedinţia rotativă a Consiliului UE.



În luna februarie, ProRomânia a primit personalitate juridică. Anunțul a fost făcut de deputatul Daniel Constantin, fondator al noului partid, alături de Victor Ponta şi Sorin Cîmpeanu.

Un nou început! Pro România a primit astăzi personalitate juridică. Au fost nouă luni în care s-au pus numeroase piedici de oameni care au fost învăţaţi să distrugă, nu să construiască! Am pornit acest proiect pentru a da o şansă celor mulţi care doresc să facă politică #altfel şi care nu se regăsesc în partidele populiste sau rămase în capcana timpului, a scris Daniel Constantin pe pagina sa de socializare. El le-a mulţumit celor care au fost alături de ei, ‘alegând să plece din zona de confort pentru un proiect solid, cu obiective pe termen mediu şi lung', anunţa atunci Constantin.



