Nu îmi este rușine că muncesc cinstit și nu am primit ajutor de la nimeni în viața mea ! Muncesc de la vârsta de 15 ani ! ( poate părinții mei nu au avut posibilitatea să mă țină în puff' ) tot ce am, am datorită mie', a scris Răzvan pe contul de socializare.

Deși la începutul emisiunii Răzvan poza în bărbatul fatal, pe parcurs s-a dovedit altceva. Nu se știe dacă Răzvan și Cati de la Insula iubirii au rămas împreună, după terminarea emisiunii. Concurentul de la Insula iubirii are un job normal la o benzinărie din București, potrivit VIVA! Unul dintre internauți l-a pozat la locul de muncă și a postat imaginea pe contul de socializare. Mesajele au curs lanț. În timp ce unii l-au criticat pentru atitudinea din show, alții au recunoscut că îl admiră.

