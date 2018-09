Români surprinși în avionul groazei Londra - Dublin. Mărturii din infern: ”Am crezut că murim! Sunt salvări peste tot, am aterizat de urgență la Liverpool”.

O cursă Ryanair ce făcea legătura între Londra și Dublin, Irlanda, a aterizat de urgență la Liverpool. Aeroportul din capitala Irlandei e închis din cauza unei furtuni, botezată Ali. Mai multe zboruri dinspre Anglia fie au fost fie anulate, fie redirecționate la aterizare în altă parte.



Mai mulți români au fost în aparatul de zbor, care, potrivit lor, era să se prăbușească.

'Trei ore și jumătate ne-am învârtit deasupra Dublinului. Ne-a întors ca pe clătite! Am vomitat tot! Credeam că murim, că ne prăbușim. Urlete, țipete, groază! Până la urmă, s-a luat decizia aterizării de urgență la Liverpool. Sunt Salvări peste tot, suntem în stare de șoc! Nu ni se permite să coborâm, cel puțin deocamdată. Bine că am scăpat, nu mai contează că am pierdut legătura cu Bucureștiul', ne-a spus românca Mădălina Toma, unul dintre pasagerii teribilului zbor.

Autoritățile au anunțat problemele de la aeroportul din Dublin, avertizând călătorii să verifice situația meteo. Vântul a bătut cu peste 120 km/ h.la rafală. Șefii aeroportului spun că orarulde zbor ar putea fi afectate mâine din cauza uraganului Ali. Alerta portocalie urma să fie ridicată la ora 13:00, dar avertismentul galben va rămâne în vigoare pentru toată Irlanda până la ora 17:00.



Știre în curs de actualizare.