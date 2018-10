Ruby a mărturisit că își dorește un copil, însă nu este însărcinată. „Eu iubesc foarte mult copiii şi sunt foarte drăguţi. Dar eu sunt încă un copil. Următorul meu vis este să am o maimuţă, deci înainte de copil, o să am o maimuţă. Este visul meu din copilărie.”, a mărturisit Ruby la Răi da’ buni!

Ruby se va muta în iarnă într-un apartament de la etajul 15. „Am muncit foarte mult pentru apartamentul acesta. Mi l-am dorit foarte mult. Este realizarea mea personală. Nu am apelat la părinţi. La nimeni. Am încercat să mă descurc singură”, a mărturisit Ruby. „Va locui un copil. Mamaia. Mamaia e ca şi un copil acum, pentru mine. Şi mai am încă 7 copii. 4 pisici şi 3 căţei.”, a adăugat Ruby. „Iubitul meu se duce acolo, la şantier. Comunică cu băieţii cu mobila, cu băieţii cu lucrarea. Este alături de mine şi mă susţine.”, a spus Ruby la Antena Stars.

