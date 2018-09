Pentru aplanarea conflictului, unul din liderii partidului a sunat la Poliție. O patrulă de la Biroul de Ordine Publică a intrat în sala de ședințe, unde i-a sancționat pe edili cu 'avertisment verbal' pe motiv că nu voiau să părăsească sediul de partid.

O ședință obișnuită de partid a liderilor organizației județene Vaslui a PNL s-a transformat într-un adevărat circ, cu „contribuția” a doi primari ai aceleiași formațiuni. Scandalul a pornit încă de la începutul reunirii Biroului Politic Județean (BPJ), în sediul organizației de la Huși, atunci când edililor comunelor Șuletea și Gherghești li s-a spus să părăsească sala întrucât nu au calitatea de invitați. Iritați că nu sunt lăsați să asiste la ședință, primarii Ciprian Tamaș și Nixon Ibănescu au început să le reproșeze șefilor de partid că nu au acest drept și că ar face o ilegalitate.

„Ca primari, noi suntem invitați de drept la aceste ședințe în care doar nu avem drept de vot. Eram prezenți acolo pentru a lămuri o serie de lucruri, inclusiv pentru referendum. Mi se pare normal ca problemele noastre, de partid, să le discutăm acolo. Nu era la nimeni acasă”, a declarat, miercuri, pentru Libertatea primarul comunei Șuletea, Ciprian Tamaș.

După mai multe refuzuri ale primarilor de a părăsi sala de ședințe, președintele interimar al Organizației Huși, Radu Bobârnat, a sunat direct la Poliția Municipală pentru a cere ajutorul forțelor de ordine. „Cei doi primari au venit la ședință neinvitați, au început să vorbească pe un ton nepotrivit și să ceară socoteală dacă mai sunt primari liberali. În momentul în care au început deja să tulbure liniștea ședinței, am sunat la Poliție pentru a preveni escaladarea conflictului'.

În foarte scurt timp de la apel, la sediul de partid a ajuns un echipaj de ordine publică, cu girofarul mașinii pornit. Pentru că cei doi primari au refuzat să iasă afară să discute cu poliția, toți cei 20 de membri ai BPJ prezenți la ședință au părăsit sala, iar polițiștii au intrat în sediul organizației.

„Agenții ne-au spus că au fost sesizați cu privire la faptul că am făcut scandal și că am înjurat. Le-am explicat că nu și, după ce am fost legitimați, ne-au întrebat dacă suntem primari liberali PNL. După ce le-am răspuns că 'da', atunci ne-au spus că suntem acasă, iar apoi au părăsit incinta”, susține primarul din Șuletea.

După vizita poliției, membrii BPJ au revenit în sala de ședințe și au votat ca cei doi primari să părăsească sediul de partid, ceea ce s-a și întâmplat.

Reprezentanții Poliției au confirmat pentru Libertatea că au intervenit la sediul PNL Huși și faptul că i-au sancționat, cu 'avertisment verbal”, pe primarii din Șuletea și Gherghești pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Citește și:

REPORTAJ/ Drama a patru frați din Argeș. Mama i-a părăsit, tatăl s-a spânzurat, sunt crescuți de o mătușă și se tem să nu fie separați – VIDEO

Reacția oamenilor la suma imensă cheltuită pentru „Zilele Sectorului 5”: „Cred că Dan Bittman e agent sub acoperire DNA”