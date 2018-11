„Eu spun așa, că Dumnezeu crează fiecare ființă în parte, unii mai frumoși, alții mai urâți, înțelegi?! Iar asta cu operațiile, asta mă deranjează pentru că eu sunt maică-să și știu mai bine ce operații are Margherita. Numai că Marga e puțin mai slăbuță, poza aia din reality show-ul ăla unde a fost ea în Asia…chiar dacă e mai urâtă, care e problema?! Pentru mine e cea mai frumoasă, contează să fie sanatoasă. Iar despre b*******l ăsta, așa pot să îl numesc, e un b******u, poți să scrii declarația asta, că asta își dorește. Știu că este un băiat care își dorește să aibă like-uri și mesaje. Dornic de publicitate și mi se pare normal, Codin Maticiuc ăsta, dacă nu era promovat de două-trei femei pe la televizor eu nu știam cine e. Mă repet, dornic de publicitate are și el o „teleNviziune” din asta online și își dorește să aibă like-uri, mesaje, și e normal să se agațe de persoane cunoscute', a fost o parte din declarația ei pe care a oferit-o pentru Antena Stars.

Viroica de la Clejani a declarat pentru Antena Stars că fiica ei nu are prea multe operații estetice și că este important să fie sănătoasă.

„Margherita în afară de silicoane și faptul că și-a făcut buzele nu are alte operații că nu are nevoie fata mea, e tânără, are 26 de ani. Să-l ferească Dumnezeu, când l-oi prinde la vreo petrecere, că prima f****ă în față are să-i fie. Dacă comenta unul din ăsta Neica-Nimeni, mă, îl înțelegeam, dar ăsta, ăsta vrea publicitate că nu e prost ghindocul asta, l******l pământului', a spus ea pentru Antena Stars.

„Margherita asta a fost foarte urâtă, apoi s-a operat și a devenit mai drăguță. Apoi s-a operat din nou și acum e mai urâtă decât la început’, a scris Codin Maticiuc, pe rețelele de socializare.

