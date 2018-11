„Margherita asta a fost foarte urâtă, apoi s-a operat și a devenit mai drăguță. Apoi s-a operat din nou și acum e mai urâtă decât la început', a scris Codin Maticiuc, pe rețelele de socializare.

Viorica de la Clejani a sărit în apărarea fiicei sale. „Urât om ești!', i-a transmis artista, iar replica lui Codin Maticiuc nu s-a lăsat așteptată: „Ha, ha. Da, știu. Și mai sunt și pitic în plus'.

Codin Maticiuc a postat un alt mesaj pe contul de socializare, ironizându-le pe Viorica și Margherita. „Am pus și eu un instastory, ieri, despre Primavera asta. Mai pun acolo tot felul de prostii, voi îl știți pe Codin ăsta de aici un pic mai serios. Am spus 'un pic'! Imediat a intrat Calzone, mă-sa lu` Quatro Formagi, să-mi amintească ca urâtul sunt eu, nu prețioasa ei Prosciutto-Funghi. Râdeți voi cu Funghi, dar chiar am auzit niște vorbe. Mă-sa avea clar dreptate, vă las mai jos și ce i-am zis. Plus că, na, i-am supărat copilul și ea e mă-sa. Dar cred că și eu am dreptate cu ce ziceam', a fost postarea lui Codin Maticiuc.

