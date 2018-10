Trupa de rock Bon Jovi revine la București, pe 21 iulie 2019

Succesul celui mai recent album, „This House Is Not For Sale”, care a debutat în fruntea clasamentelor din întreaga lume, a fost punctul culminant al unei perioade furtunoase în istoria trupei de peste trei decenii.

Trupa Bon Jovi va sosi la Bucureşti în formula Jon Bon Jovi, voce şi chitară, David Bryan, clape, Tico Torres, baterie, basistul Hugh McDonald, coproducătorul şi compozitorul John Shanks şi chitaristul Phil X, care a fost cooptat în turneul din 2013, potrivit mediafax.ro.Toţi s-au regăsit pe scenă anul acesta pentru un set muzical emoţionant la introducerea lor în Rock And Roll Hall of Fame.

Acest nou turneu pune puternic accentul pe muzica şi piesele îndrăgite de fani, pe maşinăria de lucru care a împins Bon Jovi la peste 130 de milioane de albume vândute. Formaţia este pregătită cu o selecţie de aproximativ 95 de melodii, pe care le va schimba în fiecare seară, incluzând, desigur, inconfundabilele: „You Give Love a Bad Name”, „Its My Life”, „Wanted Dead Or Alive” ,”Bad Medicine” şi, bineinţeles, „Livin ‘On a Prayer”. Biletele pentru concertul Bon Jovi de pe 21 iulie, din Piata Constituţiei, vor fi puse în vânzare luni, la ora 12.00, şi vor fi disponibile pe eventim.ro, la preţuri cuprinse între 230 de lei (acces general) şi 2.445,65 de lei (Ultimate VIP Experience Package). Un număr limitat de bilete va fi la preţ promoţional de 190 de lei (acces general) şi 230 de lei (peluză).

