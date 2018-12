Un adolescent virgin a câștigat un bilet la un festival de sex folosind cardul tatălui său

Organizatorii concursului spun că mama lui Brian a fost furioasă când a aflat ce a făcut băiatul, dar tatăl lui i-a dat permisiunea să meargă la evenimentul care promite sex nelimitat și începe miercuri pe o insulă secretă, potrivit Daily Mail.

Luna trecută organizatorii maratonului sexual au scos la concurs un bilet „de aur” – cu toate cheltuielile plătite. Cei interesați puteau câștiga dacă achiziționau diverse produsele de pe site-ul lor.

„Am cumpărat o carcasă de telefon și o geantă pentru 60 de dolari. După ce am văzut videoclipuri cu insula, mi-am dorit să ajung acolo, dar nu mi-am imaginat niciodată că voi câștiga. Am folosit cardul tatălui meu fără să îi spun.

Am primit un email săptămâna trecută că am câștigat. Nu îmi venea să cred ce citesc, am crezut că visez. Le-am spus părinților mei și s-au supărat foarte tare. Dar apoi tatăl s-a documentat despre ce urmează să se întâmplă. A decis că pot merge și și-a dat permisiunea în scris pentru că nu sunt adult”, a povestit adolescentul care marți a zburat spre insula secretă.

