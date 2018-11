Astfel, în imagini, se poate vedea cum un bărbat de culoare îi amenință pe ofițerii de poliție de pe stradă cu un cuțit, în timp ce vehiculul arde pe un trotuar la doar câțiva metri distanță.

Ofițerii și trecătorii, inclusiv un om cu un cărucior de cumpărături și un altul înarmat cu un scaun, încearcă să-l țină la loc pe atacator, până când este împușcat de poliție și cade la pământ. Bărbatul, care a acționat singur, este în stare critică în spital, sub supravegherea poliției, potrivit mirror.co.uk.

Se pare că mașina este chiar a sa și ar fi aruncat un dispozitiv exploziv în interior, ceea ce a dus la incendiere, înainte de a ataca oamenii de pe stradă și de a încerca să-i înjunghie și pe ofițerii de poliție.

Martorii oculari au declarat, pentru ABC, că omul „a aruncat o bomba în mașină” și apoi a atacat poliția.

Un film postat pe Twitter prezintă martori oculari adunați în jurul unei victime sângeroase pe trotuar, în timp ce camionul arde pe partea opusă a drumului, iar un ofițer de poliție și un martor ocular se apără împotriva atacatorului.

Muslim terrorist trying to kill an Australian Police Officer a few minutes ago in Melbourne after blowing up his own car. pic.twitter.com/HMKN2vHuvc

Zona a fost blocată după incident, iar oamenilor le-a fost spus să stea departe până când poliția va asigura aria, iar răniții primesc îngrijiri medicale. Deocamdată, nu se cunoaște identitatea bărbatului și nici motivul acțiunii sale, dar polițiștii au deschis o anchetă în acest caz.

Video from my friend Michael in Melbourne (not on Twitter) who saw the car on fire and started filming. Then saw the guy attack the cops. Shot fired at the end. So scary. Stay safe out there people. pic.twitter.com/mkwY7E9Xjs

— Brian Chase Olson (@BrianChaseOlson) November 9, 2018