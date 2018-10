Prins în fapt, bărbatul de 77 de ani a încercat să-l convingă pe proprietarul animalului să-l elibereze. A vrut să-i ofere cinci litri de vin și, pentru că nu a reușit să-l înduplece, a plusat cu 10 și chiar 12 litri de băutură, scrie vremeanoua.

„L-am prins în cotețul porcului. Am o scroafă de vreo 150 de kilograme. Era în fundul cotețului si o bâjbâia sub coadă. Și nu este prima dată când face asta. Acum patru ani, l-am prins la cățea. Aveam o cățea lup și, de pe geam, l-am văzut cum a venit la ea și a început să o bâjbâie sub coadă. A dezlegat-o apoi de unde era legată și voia să o ducă într-un loc mai ferit în spatele casei. De data asta l-am închis în coteș și am sunat la Poliție”, a povestit gospodarul, conform sursei citate.