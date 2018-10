Camille Lagier a stat trei săptămâni înfășurată în bandaje, iar acum încearcă să se împace cu ideea că nu va mai arăta ca înainte. După ce a făcut injecții cu penicilină pentru a trata o amigdalită, Camille s-a trezit cu o necroliză toxică epidermală care i-a nenorocit 90 la sută din suprafața pielii.

La 29 de ani, Camille a constatat, încă din primele zile după ce a luat penicilina, că are o senzație ciudată de mâncărime la nivelul ochilor, iar pe spate i-au apărut pete roșii, scrie thesun.co.uk.

Au dus-o la spital după cinci zile

Părinții au dus-o la spital după cinci zile de la apariția primelor simptome. Mărturiile lui Camille sunt înfiorătoare

„Medicamentul care mi-a dat TEN (necroliză toxică epidermală) a fost penicilina, pe care am început să o iau în a doua săptămână a lunii septembrie, pentru că am avut amigdalită. Am luat penicilină când eram mică, dar boala poate interveni oricând.

Părinții mei m-au dus la serviciul de urgență al spitalului din Avignon, dar medicii au decis să mă transporte într-o unitate de terapie intensivă, în unitatea de arsuri din Marsilia. Nu am înțeles ce s-a întâmplat”, a spus aceasta.

Camille a fost diagnosticată cu necroliză epidermică toxică (TEN). Aceasta este o reacție cutanată severă la medicație, care are ca rezultat arsuri la nivelul pielii și un soi de „năpârlire”.

Nu există niciun tratament cunoscut pentru această afecțiune, în afară de oprirea medicamentației care o cauzează.

„Nimeni nu mi-a spus ce ar putea face această boală corpului, ochilor sau organelor mele. Nu există nici un medicament pentru a recupera de la TEN, doar morfină pentru a calma durerea teribilă.

Am fost bandajată, pentru că 90% din pielea mea era acoperită cu arsuri de gradul doi și ochii mei erau îngrijiți delicat, deoarece pacienții pot merge orbi după TEN.

Nu numai pielea mea a ars, dar și gura, limba, organele genitale. S-a întins și pe trahee. Nu am putut vorbi câteva zile”, a declarat Camille Lagier.

