Într-un interviu acordat The Hollywood Reporter, Christina Engelhardt a spus că a avut relații intime cu Allen la apartamentul său din Manhattan, în perioada în care avea doar 16 ani – sub vârsta legală de consimțământ din New York – dar nu se simte o victimă a regizorului.

„Nu îl atac pe Woody. Vorbesc doar despre povestea mea de dragoste. Asta m-a făcut cine sunt astăzi și nu am niciun regret”, a declarat Engelhardt, care acum are 59 de ani.

Ea a spus că a fost împreună cu regizorul timp de opt ani și, uneori, a făcut sex în trei și cu alte femei, inclusiv cu actrița Mia Farrow, soția de atunci a lui Allen.

Engelhardt – o actriță și un model – a spus că a fost una dintre inspirațiile pentru personajul adolescentei din filmul Manhattan, regizat de Woody Allen în 1979.

Christina Engelhardt a spus că lucra ca model atunci când l-a văzut pe Allen într-un bar din New York City, în 1976.

Ea povestește că i-a trimis un bilețel cu numărul său de telefon și mesajul „Din moment ce ai semnat suficiente autografe, iată-l pe al meu!”.

Regizorul a sunat-o imediat după aceea și a invitat-o în penthouse-ul lui de pe Fifth Avenue și au devenit intimi câteva săptămâni mai târziu. Ea a spus că regizorul nu a întrebat-o niciodată ce vârstă are, dar era conștient că era încă la liceu.

