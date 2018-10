„În urma unei sesizări, primite la nivelul IPJ Neamț, colegii din cadrul Poliției Municipiului Piatra-Neamț s-au deplasat în zona indicată unde au găsit afișele electorale lipite. Au identificat persoana în cauză, un bărbat de 51 de ani din Piatra-Neamț, care a fost sancționat contravențional conform legii 208/2015, cu suma de 1500 de lei” a declarat pentru stiri-neamt.ro purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, Robert Costan.

Preotul Păvăleanu consideră că demersul său nu reprezintă o campanie electorală și că nu a încălcat nicio lege.

„Ceea ce facem noi nu o considerăm campanie electorală, ci o misiune, pentru că este vorba despre o problemă de credință nu o problemă politică. Am și spus-o în Biserică în vreo două-trei duminici, a merge la vot și a vota „DA' egal „cred în Dumnezeu'. A nu merge la vot înseamnă „eu nu cred în Dumnezeu', pentru că e o problemă de credință și Dumnezeu a rânduit ce se dorește a se modifica în Constituția României.

Citește tot ce trebuie să știi despre REFERENDUM PENTRU FAMILIE 2018

Inițiativa aparține mitropolitului dar la parohia noastră noi ne-am organizat și nu am pus afișele pe care le-am primit prin Protopopiat, de la Coaliția pentru Familie, noi am vrut să ne asumăm răspunderea și am făcut afișe personalizate, cu antetul parohiei. Am scris următorul conținut: „În numele lui Dumnezeu și întru demnitatea poporului român, votați la referendum DA'. În josul paginii ne-am semnat, preot Vasile Păvăleanu și preot Mircea Ursache. Afișele le-am așezat la fiecare scară, în blocuri, numai în parohia noastră, în general având acceptul locatarilor care sunt enoriașii noștri.

Cineva a făcut o reclamație la patru instituții: Poliția Locală, Poliția Municipală, Primăria și Biroul Electoral Județean. Cei de la Poliția Locală au venit și am avut o discuție cu ei, dar neavând competențe, ne-au pus în vedere doar să nu mai lipim afișe și ne-au invocat niște articole de lege. Noi n-am știut de problema asta, în sensul că noi nu mai avem voie să punem nici afișe pentru Ajunul Crăciunului și a Bobotezei.

Cei de la Poliția Municipală au invocat un articol de lege și ne-au amendat. Noi am semnat procesul verbal sub rezerva că n-am încălcat legea” a spus preotul.

Sursa foto: stiri-neamt.ro