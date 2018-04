Un tânăr din Timișoara acuză că a fost bătut și pus să facă genuflexiuni pentru că a făcut poze pe un șantier

Unul dintre cele mai mari șantiere din Timișoara, aflat la câțiva pași de centrul orașului, este în mijlocul unui imens scandal. Un tânăr student care s-a dus să facă fotografii cu evoluția lucrărilor pentru un forum ar fi fost luat la bătaie de către angajații firmei de pază care supravegheau șantierul Openville. Oficialii Openville, cum se numește proiectul de extindere al Iulius Mall Timișoara, spun că s-a început o anchetă.

Tânărul a povestit toată pățania pe forumul RATT, un loc de discuții cu mii de membri, unde timișorenii postează de aproape zece ani imagini de pe șantiere. Totul s-ar fi petrecut miercuri. El a spus că a fost luat la palme și a fost pus să facă genuflexiuni de agenții de pază care supravegheau șantierul.

„Venind de la facultate, am dat un tur al șantierului, făcând vreo 20 de poze (pe domeniul public), am legat bicicleta lângă rampă, în timp ce urcam am mai făcut vreo 3-4 poze și voiam să intru să merg spre Auchan, dar după ce am intrat au dat buzna trei animale (că paznici nu-i pot numi), m-au luat efectiv pe sus (în afara de „Hei” altceva nu au avut în vocabular să spună), în văzul tuturor, și m-au dus într-o încăpere de 3 mp”, povestește tânărul de 19 ani, pe Forumul RATT.

El spune că unul dintre paznici i-a dat 5 palme și l-a lovit cu piciorul de trei ori și l-a întrebat pentru cine lucrează. Scena s-ar fi repetat de trei ori până le-a spus că a făcut pozele pentru forumul RATT. Bătaia a continuat, iar paznicii l-ar fi pus să facă genuflexiuni, până când a ajuns un șef la fața locului, care i-a spus să plece și le-a spus paznicilor că vorbește cu administrația forumului să șteargă topicul.

Ceilalți membri de pe forum l-au îndemnat să meargă la poliție, așa că tânărul fotograf s-a dus în cele din urmă și a depus plângere. Polițiștii confirmă că a fost înregistrată o plângere și spun că anchetează incidentul pentru a vedea dacă se confirmă sau nu.

Forumul RATT a fost închis

Reprezentanții Openville confirmă cele întâmplate și spun că firma de pază face propria anchetă, paznicii implicați fiind cercetați disciplinar, riscând chiar să fie dați afară.

„Regretăm această situaţie, care este izolată. Subliniem faptul că nu tolerăm astfel de comportamente din partea personalului care deserveşte centrul nostru comercial. De asemenea, vă asigurăm că, de la nivelul conducerii nu s-a transmis nicio directivă în sensul îngrădirii fotografierii ansamblului Openville Timişoara, şi, cu atât mai mult, nu acceptăm sau încurajăm, sub nicio formă, astfel de reacţii conflictuale. Referitor la incidentul semnalat, în baza prevederilor contractului încheiat cu firma de pază ai cărei angajaţi au fost implicaţi, am solicitat societăţii informaţii suplimentare şi comunicarea măsurilor întreprinse. Firma de pază ne-a transmis faptul că a demarat o anchetă internă şi că agenţii implicaţi sunt cercetaţi disciplinar, urmând ca, în situaţia în care se vor constata încălcări ale regulamentelor interne, să fie concediaţi”, au răspuns reprezentanții Openville.

Ei mai spun că agenții de pază au acționat în nume propriu și nu a fost nicio atitudine trasată de conducerea firmei de pază.

„Vă asigurăm că avem toată deschiderea pentru a informa opinia publică, în mod transparent, cu privire la evoluţia lucrărilor şi că membrii forumului RATT vor putea fotografia în continuare şantierul ansamblului Openville atunci când vor dori. Pentru a evita astfel de situaţii, dar şi pentru a respecta normele de siguranţă, pe viitor, membrii forumului pot primi o legitimaţie specială de fotografiere, în baza unei solicitări transmise Administraţiei, pe e-mail. Încă o dată, ne cerem scuze pentru incident şi vă asigurăm că vom lua măsuri pentru sancţionarea agenţilor şi pentru ca astfel de situaţii să nu se mai repete”, au mai explicat oficialii proiectului.

Culmea este că, la câteva zile de la incident, forumul RATT a fost închis, pe pagina acestuia apărând următorul mesaj: „Forum închis temporar pentru mentenanță. Ne cerem scuze pentru întreruperea funcționării”. Forumul RATT nu a fost închis niciodată în cei aproape 10 ani de existență.

Un incident similar s-a produs și în noiembrie 2017, în Arad. Un jurnalist arădean a fost bătut crunt de un muncitor pentru că făcea poze pe șantier. Ziaristul a fost agresat cu o bâtă pe șantierul de pe pasajul de la CET.