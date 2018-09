După trecerea uraganului de pe ocean pe uscat, ploile vor fi torențiale, ceea ce ar putea provoca inundații majore, notează Agerpres.ro.

Din acest motiv, statele americane Carolina de Nord și Carolina de Sud au ordonat evacuarea locuitorilor din zona litoralului, fiind vorba despre peste un milion de oameni. În ambele state a fost declarată starea de urgenţă.

Omologul său din Carolina de Nord, Roy Cooper, a afirmat că statul său este „în centrul ţintei” şi că „va fi un eveniment în întreg statul”.

De asemenea, preşedintele Donald Trump şi-a anulat un miting electoral programat vineri în statul Mississippi, din motive de securitate legate de uragan.

To the incredible citizens of North Carolina, South Carolina and the entire East Coast – the storm looks very bad! Please take all necessary precautions. We have already began mobilizing our assets to respond accordingly, and we are here for you! pic.twitter.com/g74cyD6b6K

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2018