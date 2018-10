Daniel Robu și Silvia Lăuneanu au făcut parte din trupa De La Vega mai bine de nouă ani. S-au cunoscut în anul 1998, atunci când artistul, fascinat de frumusețea și talentul brunetei, i-a propus o colaborare. A urmat, pentru cei doi, o perioadă extrem de frumoasă, care s-a încheiat însă în momentul în care Silvia a ales un alt drum. Artista și-a întemeiat o familie în America, în timp ce Daniel și-a încercat și el norocul peste Ocean. Doar că, tot în România a rămas, iar între timp a devenit și tată de băiat. Chiar dacă s-au despărțit de ani buni, artistul e surprins de faptul că, în prezent, lumea îi vrea din nou împreună, primind oferte de la organizatori de a cânta iar în formula De La Vega.

Am ținut tot timpul legătura cu Silvia și chiar ne-am întâlnit recent. Nu am mai fost pe o scenă de zece ani împreună. Aveam atâtea piese lucrate împreună. Multă lume ne cere la anumite evenimente. Probabil cei nostalgici, care au ascultat muzica noastră. Lucru care ne bucură. Cine știe, poate vom face și asta. Avem discuții. Încă nu am reluat colaborarea, dar avem cereri de la primării. Vorba unui primar, că nu se lasă până nu ne vede la zilele orașului în formula De La Vegas. Dacă ne vom sincroniza și va fi și ea în țară, sigur lucrurile vor merge mână în mână', a declarat Daniel Robu pentru Libertatea.