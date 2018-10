Chiar și când stătea în Turcia cu soțul ei, Anca Neacșu venea periodic în România pentru a face ce-i place cel mai mult: să le cânte românilor. Nu a refuzat și nu refuză nici în prezent nici un fel de recital, fie că este în centrul Bucureștiului sau la marginea țării, fie că este un eveniment privat sau o nuntă. „Eu? Vai de mine! Merg să cânt oriunde. La tot felul de evenimente merg, nunți, botezuri, evenimente în aer liber, primării, săli de sport, absolut tot. Să vezi la nunți, apropo, Mariah Carey cântă la nunți, la fel Celine Dion! Eu niciodată în viața mea nu merg pe criteriul că nu cânt pe la nunți sau botezuri. Cei mai mari artiști cântă la astfel de evenimente”, ne-a mărtuirisit Anca.

Fosta membră a trupei A.S.I.A. ne-a mărturisit că poate să abordeze aproape orice gen muzical și că le cântă fanilor tot ce-și doresc ei, însă, spre rușinea ei, nu are nici o piesă în turcă, a doua ei limbă, cu care să se prezinte în fața admiratorilor săi. „Să-mi fie rușine. Nu am avut până acum o piesă în limba turcă. Eu vorbesc turca, am devenit și cetățean turc și să-mi fie rușine că nu am cântat până acum niciodată, dar am înregistrat o piesă, am făcut un duet cu un băiat turc, poate o să o lansez. Numai că la nunți, lumea mă cheamă de obicei pentru piesele A.S.I.A. Se urcă pe mese și-mi cer să le cânt «Dă-mi nopțile înapoi» și «Garsoniera». Adrian Ordean este compozitorul pieselor și mi-a dat acceptul. Am voie să le cânt fără nici o problemă”, ne-a mai spus ea.

VIDEO: Robert Hanciarec