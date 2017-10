Artista se declară o femeie puternică, dar, cu toate acestea, spune ea, nu a reușit să-și învingă o fobie veche. Anca Țurcașiu vorbește despre marele său regret.

Anca Țurcașiu a obținut cam tot ce și-a dorit, de la viață. Totuși, există ceva, mai precis o fobie, pe care nu și-a putut-o învinge. Și care, potrivit spuselor sale, a împiedicat-o să realizeze anumite lucruri pe care și le propusese în decursul anilor.

”Nu întotdeauana există posibilitatea de a face anumite lucruri. Cu toate că sunt om foarte puternic, nu am reușit tot ce mi-am propus. Am niste fobii pe care le port cu mine. Și, pentru asta, am renunțat la anumite lucruri. Mi-am spus că nu se poate să nu pot, trebuie să-mi înfrâng fobia asta..Dar.. am încercat și nu am putut. Fiecare cu țăcănelile lui. Nu sunt perfectă, sunt un om ca toți oamenii. Fac piața, merg cu tramvaiul”, a mărturisit Anca Țurcașiu pentru Libertatea.