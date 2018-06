Vedeta se poate lăuda cu performanța mai rar întâlnită la o femeie, de deține carnet și pentru a conduce campoioane, dar și autobuze.

De unde a moștenit Roxana Ciuhulescu pasiunea pentru mașini?

”Eram de o șchioapă când bunicul mă ținea pe genunchi și conducea pe străduțe înguste. De la el cred că am moștenit pasiunea asta pentru mașini. Mi-am zis atunci: când o să fiu mare, o să-mi iau carnetul și mașină. Ceea ce s-a întâmplat foarte repede. Apoi nu mi-a fost sufficient să am o mașină mica. Și mi-am droit și un campion mare. Camion mare nu mi-am luat. Dar mi-am luat permisul și pentru camioane, și pentru autobuze, înainte și pentru motociclete. Apoi atestatele”, a povestit vedeta pentru Libertatea.

Vedeta a relatat și cum, oprită fiind de polițiști, aceasta i-a mirat până și pe oamenii legii în momentul în care le-a prezentat permisul auto.

”Într-o noapte, m-a oprit poliția, Veneam pe Pipera – Tunari, filtru mare, trei mașini. Erau vreo 9-10 polițiști. M-au tras pe dreapta, fiola direct. Mi-au cerut actele. Am lăsat geamul deschis și îi auzeam: uite o muiere care are toate categoriile”.

Roxana Ciuhulescu, vedeta care a intrat în ultimele săptămâni de sarcină, s-a aflat și e ape lista șoferilor amendați. Dar niciodată nu a rămas fără carnet. Pentru ea, acest lucru ar fi unul destul de grav, dat fiind faptul că ar trebui să dea examen din nou pentru toate categoriile, nu doar pentru una!

”Am luat o grămadă de amenzi, dar nu am rămas fără permis. Am toate categoriile, iar dacă fac o greșeală nu-mi ia doar B-ul, ci pe toate. Sunt foarte atentă. Acum patru ani am luat ultima amendă, aveam 5 kilometri peste viteza normală. Am încercat să mă tocmesc cu ei.. Dar mi-au zis: ce domnișoară, negociezi cu mine? Atunci când mă recunosc, unii sunt ușor debusolați, Văd alt nume în permis, acum am numele actualului soț”, a adăugat aceasta.