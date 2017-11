Video EXCLUSIV/ Mircea Dinescu nu e doar poet! Își cântă versurile pe melodii populare compuse chiar de el!

Mircea Dinescu nu e doar poet. Acesta a mărturisit că pentru el muzica este o formă de terapie și că are și un disc în care-și cântă propriile poezii!

Alegerea lui Mircea Dinescu ca și jurat la emisiunea-concurs de la TVR, ”Vedeta populară”, prezentată de Iuliana Tudor, nu este deloc întâmplătoare.

Poetul cochetează cu muzica și are legături cu acest domeniu. El a mărturisit că obișnuiește să și cânte, mai ales după miezul nopții! ”Muzica pentru mine, muzica de pahar, cea populară, e o formă de terapie. După 12 noaptea pot să cânt Lume, lume, soră lume. Dar îmi plac și cântecele mai vesele, spirtoase și ironice din muzica populară. Există și cântece mai deșucheatate, mai fără perdea, mai vesele, capabile să ridice oamenii de la masă. Poate-mi plac mai mult cântecele triste, dar există și cealaltă latură”, a mărturisit acesta pentru Libertatea. Mai mult, poetul a dezvăluit și că are un disc cu propriile sale melodii! ”Am și un disc în care-mi cânt propriile poezii. Am șapte cântece dintre care patru sunt nu doar pe versurile mele, dar și pe melodiile mele”, a adăugat acesta.

A umblat după bătrâni rapsozi

Altfel, Mircea Dinescu este convins că un artist nu are nevoie doar de voce, ci și de expresivitate. Motiv pentru care, spune acesta, există destule cazuri cu talente care au ”murit speranțe”, tocmai pentru că le lipsea acest lucru.

”De patru ani de zile, de când fac Politică și delicatesuri, am și muzică lăutărească. Am umblat eu să descopăr bătrâni, rapsozi. Mă interesează și zona asta. E posibil ca pe unii dintre concurenți să-i invit și la emisiunea mea. E posibil să vină și un pește mare. Pe mine mă interesează nu numai vocea. Se spune că mulți sunt talentați, dar puțini sunt expresivi. Există cazuri triste de oameni cu voce care au apărut, au avut succes, dar au dispărut că le lipsea asta”, a mai spus Mircea Dinescu pentru Libertatea.

