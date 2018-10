Maria Dinulescu, cea care mărturisea că nu vrea să se mărite niciodată, nu se numără printre clientele fidele ale unei clinici de înfrumusețare. Actrița nu le frecventează prea des, dar, cu toate acestea, are deja un medic estetician cu care se sfătuiește în ceea ce privește imaginea sa. Aceasta a intenționat, recent, să-și facă implant cu silicoane, doar e la modă. Răspunsul doctorului a făcut-o însă să se răzgândească pe loc.

„E foarte important să schimbăm ceva doar dacă simțim că trebuie. Important e să întâlnești un doctor în care să ai încredere. Relația cu un doctor nu trebuie să fie doar pentru o operație, ci pentru măcar 15 ani. Spun un da categoric implantului cu silicoane, dar doar când va fi cazul. M-am gândit și eu la asta, doar că domnul doctor mi-a spus că nu e necesar. Am încredere în profesioniști, trebuie să-i consulți și să nu iei deciziile de una singură. Mi se pare curajos pentru fetele foarte tinere, care au sâni frumoși, să-i vrea mai mari. Am 37 de ani, duc un stil de viață sănătos, vreau să am ce face la 47 de ani”, a declarat actrița pentru Libertatea.