Potrivit companiei aeriene, noua aeronavă Airbus A321 se va alătura flotei Wizz Air din București în martie 2019 și va reprezenta o investiție suplimentară de 120 de milioane de dolari și va crea 42 de noi locuri de muncă directe. Odată cu sosirea noii aeronave de ultimă generație la București, flota Wizz Air va crește la 11 aeronave, oferind o capacitate totală de 4,3 milioane de locuri în 2019.

'Începând din aprilie 2019, una dintre cele mai noi rute Wizz Air va conecta Bucureștiul cu Memmingen, Germania, orașul bavarez autentic, care oferă farmecul fascinant al peisajului rural german. Avându-și originile în Imperiul Roman, orașul vechi, cu numeroasele sale curți, castele și case de patricieni, palate și ziduri de apărare, este unul dintre cele mai bine conservate din sudul Germaniei', transmite Wizz Air într-un comunicat de presă.

Cea de-a doua cursă nou introdusă anul viitor va fi cea spre Castellón, Spania, – una dintre cele mai bogate cultural, istoric și geografic provincii din Spania. Munți și plaje interminabile, dar și situri istorice așteaptă să fie vizitate.

Biletele pentru noile rute sunt deja în vânzare și pot fi rezervate de la 69 lei.

De asemenea, compania anunță creșterea frecvențelor pe șase dintre rutele deja existente ale Wizz Air din București, mai exact Dortmund, Londra, Doncaster-Sheffield, Bologna, Treviso și Eindhoven.

În primele zece luni ale anului 2018, Wizz Air a transportat mai mult de 7 milioane de pasageri pe rutele sale cu prețuri reduse spre și dinspre România, ceea ce reprezintă o creștere cu 13% de la an la an. În întreaga țară, operațiunile Wizz Air din acest an vor susține mai mult de 5.000 de locuri de muncă în industriile conexe.

