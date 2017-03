Andreea Bănică și-a tăiat părul și l-a donat în memoria mamei ei, răpusă de cancer. Cum arată acum

Andreea Bănică și-a tăiat părul și l-a donat în memoria mamei ei, răpusă de cancer. Artista a spus că vrea să fie un exemplu pentru generația de azi.

Cântăreața Andreea Bănică, care este căsătorită cu Lucian Mitrea și are doi copii, a trecut printr-o transformare de look.

Artista și-a tăiat părul. Ea l-a donat, în memoria mamei sale, care a fost răpusă de cancer cu ani în urmă.

Vedeta a acordat un interviu pentru Observatorul de la Antena 1, în care a vorbit despre transformarea prin care a trecut.

Andreea Bănică și-a tăiat părul și l-a donat în memoria mamei ei, răpusă de cancer. „Este un nou capitol în viața mea”

Cântăreața și-a donat părul pentru ca acesta să fie transformat în perucă. Gestul ei va ajuta o victimă a cancerului.

„Am acceptat să donez părul meu unei fundații și cred că am făcut un lucru măreț, zic eu. este un nou capitol din viața mea, un look fresh, nou, cool. Să fiu un exemplu pentru generația de astăzi. am văzut o poză și am spus că eu vreau să mă tund așa. Și l-am întrebat pe Lucian ce spune. Lucian mi-a spus da, că este de acord”, a declarat artista.