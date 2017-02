Doliu în muzica românească!Octavian ”Barilă” Andreescu, membru fondator al trupei Nightlosers s-a stins azi din viață. Fostul chitaristul bass al celei mai populare formații etno blues românești a trecut în neființă la doar 56 de ani din cauza unui infarct.

Artistul clujean a înființat Nightlosers împreună cu regizorul Hanno Hofer în 1994, a participat la întregistrarea albumelor”Sitting On Top Of The World” (1995), ”Plum Brandy Blues” (1997) şi ”Rhythm & Bulz” (2004) și a susținut sute de concerte în România, dar și peste 0cean.

Trupa Nightlosers a câștigat un număr însemnat de susținători după ce a ”altoit” bluesul american cu elemente de folclor autentic. “Beţivan Ratat”, ”Shame, shame, shame”, ”Tatăl meu” şi “Dragostea-i ca şi o râie (Zavaidoc)”, sunt doar câteva din piesele cunoscute ale grupului clujean. Grupul a participat, între altele la Sziget Festival, Ungaria (1995, 1998), la Moulin Blues Festival, Olanda (2000), şi la festivalul Xacobeo, Santiago de Compostella (2010) și a întreprins turnee în India, SUA, Canada. Trupul neînsuflețit al chitaristului a fost găsit de soția sa.

Formula actuală Nightlosers îi cuprinde pe Hanno Höfer (voce, chitară, muzicuţă), Grunzo Geza (clape), Claudiu „Nasu” Purcarin (tobe), Jimi „El” Lako (vioară, chitară, mandolină, banjo) şi Lucian Pop (bas).

Înmormântarea va avea loc vineri, la Cluj-Napoca, orașul unde era originar Octavian ”Barilă” Andreescu, artistul ce așterne un nou doliu în muzica românească!