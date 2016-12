EXCLUSIV. Mirela Vaida, Revelion în Austria cu soțul și cei doi copii: “Am riscat și-am plecat!”

Mirela Vaida, fosta prezentatoare a emisiunii “Mireasă pentru fiul meu” s-a lăsat convinsă de partenerul de viață să petreacă Revelionul departe de casă împreună cu cei doi copii – Carla în vârstă de un an și nouă luni și bebelușul de 4 luni, Vladimir.

Proaspăta mămică a avut parte de adevărate provocări de Crăciun, când ambii copii au răcit. Deși luase în calcul anularea vacanței de Revelion programată în Austria, Mirela Vaida s-a liniștit în momentul în care micuții au scăpat de problemele de sănătate, așa că a acceptat planul făcut de partenerul ei de viață.

“După un Crăciun în care am stat cu termometrul în mână, în loc de cozonac si vin fiert, am riscat și-am plecat. Soțul meu mi-a spus: ‹‹Hai! Nu putem trăi mereu cu frica virușilor!›› și-am plecat. De Crăciun, ambii copii au avut febră mare și, teoretic, nu trebuie scoși. Dar m-am gândit că aerul de munte le va face bine. Dacă am văzut că nu mai au temperatură sau alte simptome, ne-am suit în avion și-am ajuns în Austria, într-o stațiune montană de schi”, a declarat, pentru Libertatea, Mirela Vaida.