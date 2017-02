Nicoleta Luciu vorbește despre riscurile prin care a trecut când a rămas gravidă cu tripleți. „Am trecut prin foarte mult stres”

Nicoleta Luciu vorbește despre riscurile prin care a trecut când a rămas gravidă cu tripleți. Vedeta a oferit amănunte neștiute despre acea perioadă din viața ei.

Nicoleta Luciu este căsătorită cu Zsolt Csergo, împreună cu care are patru copii: Zsolt și tripleții Kim, Kevin și Karoly.

Într-un interviu prin telefon pe care l-a acordat recent pentru emisiunea „Răi da’ buni”, de la Antena Stars, vedeta a dezvăluit prin ce riscuri a trecut atunci când a rămas însărcinată cu tripleții.

„Îmi doream foarte mult tripleți. Și m-am dus la doctor și i-am spus că eu vreau să rămân însărcinată și să fac tripleți. Ea m-a descurajat din prima și mi-a zis că nu am cum din moment ce am avut o cezariană. Riscurile sunt foarte mari, nu știu dacă ajung la termen cu ea. Ideea e că am rămas însărcinată pe cale naturală, o dată, de două ori, am pierdut sarcinile”, a explicat nicoleta Luciu.

Nicoleta Luciu vorbește despre riscurile prin care a trecut când a rămas gravidă cu tripleți: soțul a aflat că va fi tată de tripleți abia în luna a patra

Vedeta a mărturisit că i-a fost foarte teamă să spună că era însărcinată cu tripleți. Îi era frică să nu se întâmple ceva cu sarcina. Chiar și partenerul ei de viață, Zsolt Csergo, a aflat că va fi tată de tripleți abia când nicoleta Luciu ajunsese în luna a patra.

„Prima oară am fost foarte dezamăgită și am plâns foarte-foarte mult. A doua oară mi-am zis că sunt încă tânără și încă mai pot să fac copii. După care am făcut o ușoară stimulare ovariană pentru că am tot insistat la doamna doctor…

Când am ajuns la ecografie, am rămas șocată. Mi-a spus că aveam trei bebeluși. prima oară mi-a spus fie renunțăm la unul dintre ei, fie la doi dintre ei ca să pot duce sarcina până la capăt. Am trecut prin foarte mult stres până să ajung să nasc copiii.

N-am spus nimănui până la 4 luni, pentru că îmi era frică să dau vestea. Am ținut secret eu și asistenta. Soțul meu știa doar că sunt însărcinată, nu că am tripleți. A aflat când eram deja în patru luni că vom avea tripleți. În săptămâna a 9-a am făcut zona zooster…”, a mai spus Nicoleta Luciu.